Písek - Vesnice chtějí do jízdních řádů řádů vložit nové zastávky.

Zastávky na Žižkově třídě jsou už minulostí. | Foto: Karel Kreml

Obce Písecka nejsou spokojeny s dopravní obslužností. Šest vesnic, Bernartice, Borovany, Slabčice, Podolí I, Křenovice a Veselíčko, žádají o vložení autobusové zastávky Písek – Budějovická do jízdního řádu linky 360018 z Písku do Podolí I a zastávky Písek – nemocnice do jízdního řádu linky 360068 z Milevska do Písku, která vede přes Veselíčko a Bernartice.

Obce tak chtějí po zrušení zastávky v Žižkově ulici v Písku pro své obyvatele například zajistit včasné zabezpečení docházky do škol a do zaměstnání.

„Mnoho dojíždějících obyvatel si stěžovalo,“ vysvětlil starosta Bernartic Pavel Souhrada, proč společnosti JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy), kterou zřizuje Jihočeský kraj, žádost poslali. Společnost shromažďuje i připomínky.

„Na JIKORD nebyla přímo doručena žádná stížnost ohledně zastávek v Žižkově ulici v Písku. V této věci se na hejtmana Jiřího Zimolu obrátila zastupitelka obce Kluky Jaroslava Říhová,“ řekla mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Kateřina Koželuhová.

Samotná společnost nemůže obcím příliš pomoci. „Primárně je rozhodnutí na samosprávě města Písek,“ uvedla Kateřina Koželuhová a dodala, že zástupce společnosti jednal s městem.

„Se zastávkou v Žižkově ulici město nepočítá. Veřejná linková doprava bude dojíždět na autobusové nádraží s jednou zastávkou ve směru linky. Svoz a rozvoz do ostatních částí města je zajištěn prostřednictvím MHD,“ popsala výsledek jednání mluvčí Koželuhová.

JIKORD už obcím odpověděl, že jejich žádost předal společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.