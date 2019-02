Písek - V lokalitě kolem restaurace Platan se rozšíří počet parkovacích míst i zeleně.

Sídliště Portyč v Písku. | Foto: Deník/Libuše Kolářová

Nedostatek parkovacích míst, nevyhovující síť komunikací a chodníků, málo zeleně, přeplněné kontejnery, to jsou problémy, které nejvíce trápí obyvatele lokality kolem restaurace Platan a Dvořákovy ulice na sídlišti Portyč. V příštím roce se situace změní. Vyřizuje se stavební povolení a na jaře 2011 začne revitalizace tohoto veřejného prostranství.

„Je to součást Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč. Do roku 2015 by zde mělo být proinvestováno zhruba 200 milionů korun, z toho polovina je dotace. Kromě peněz z Evropské unie to jsou také prostředky z rozpočtu města a od majitelů domů a bytů,“ uvedl Petr Jelínek z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Projektovou dokumentaci pro 1. etapu revitalizace zahrnující lokalitu Platan a Dvořákova ulice zpracovala na základě výsledků výběrového řízení strakonická firma Invente, která vycházela ze studie regenerace sídliště Portyč, jejím autorem je architekt Vladimír Děrda. Ten se několikrát sešel s obyvateli Portyče, aby se seznámil s jejich návrhy, představami a připomínkami.

Jednou z největších bolestí sídliště je parkování. „V lokalitě Platan a Dvořákova ulice je nyní 87 parkovacích míst, šest stání pro zdravotně postižené a nejméně 22 aut parkuje tam, kde by neměly.



„Po revitalizaci se situace změní. Bude zde 211 stání pro osobní auta a třináct pro zdravotně postižené. Mimo jiné dojde k rozšíření míst v Čechově ulici od Nového mostu ke křižovatce s Třebízkého ulicí, kde budou parkovací stání po obou stranách,“ vysvětlil Jiří Vít, zástupce firmy Invente.



Projektanti vyslyšeli rovněž požadavky obyvatel sídliště Portyč na rozšíření zeleně. Umožňují pro zejména vnitrobloky vyhrazené pro odpočinkové a volnočasové aktivity.



V současné době je v lokalitě Platan – Dvořákova ulice sedmdesát stromů a pouze šest keřů. K podstatnému navýšení dojde zejména u keřů, kterých budou podle projektové dokumentace vysázeny dvě stovky.

Kontejnery na komunální i tříděný odpad na celém sídlišti Portyč by postupně měly být v ohraničených kontejneřištích jednotného vzhledu. Začne se právě u Platana, kde bude dvanáct kontejneřišť se 48 nádobami. V Dvořákově ulici budou podzemní kontejnery, jaké lidé znají zatím jen z historického centra Písku.

Lokalita Platan – Dvořákova ulice bude již třetí revitalizovanou částí největšího píseckého sídliště Portyč. Nové komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a částečně i mobiliář již před koncem loňského roku dostala Stínadla. V srpnu začala a v listopadu skončí revitalizace kolem provozovny Smart.