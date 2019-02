Písek, Milevsko- O rozpočtové změně bude začátkem června rozhodovat písecké městské zastupitelstvo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Snížení průměrné rychlosti projíždějících aut a tím i hluku by měl obyvatelům Zborovské ulice přinést nový mobilní radar. Jeho koupi za přibližně sto tisíc korun bez daně schválila rada města.



„Návrh na rozpočtovou změnu, která by umožnila koupi radaru, budu předkládat zastupitelstvu na jeho zasedání 3. června,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.



Podle jeho představy by bylo ideální, aby zastupitelstvo změnu schválilo tak, aby se instalace zařízení stihla do letních prázdnin.



Radar ve Zborovské ulici by ráda viděla Městská policie Písek.



„Podle zkušeností má preventivní radar na řidiče pozitivní vliv, jeho umístění do Zborovské ulice samozřejmě vítáme,“ říká preventista Jaroslav Rapant.



„Většinu řidičů donutí údaj na displeji k tomu, aby snížili svoji rychlost. To potvrzují i naše zkušenosti ze Strakonické ulice, kde po instalaci radaru překračuje rychlost menší množství aut,“ dodává Rapant.



Podle policie by bylo dobré instalovat radar nejen ve Zborovské ulici, ale třeba i v Kollárově či Harantově ulici. Těmito návrhy se město už zabývalo, peníze v rozpočtu ale nenašlo.



„Preventivní radar má výhodu v tom, že dokáže shromažďovat statistické údaje a pak je vyhodnocovat. Pokud ho zastupitelstvo schválí, budeme údaje z přístroje hodnotit a po určité době se rozhodne o tom, zda by bylo vhodné rozšířit ve Zborovské ulici prevenci pomocí radaru, jenž by už přímo zaznamenával překročení rychlosti, za které by policie udělovala pokuty,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Kovařík.



„Druhou možností je použití světelné signalizace. Ta je propojena s přechodem pro chodce a měří rychlost. Pokud řidič jede rychleji než 50 kilometrů v hodině, má červenou,“ říká Kovařík. Obě varianty by vyšly zhruba na dva miliony, na měření radarem by bylo ale možné vydělat. „Úseky, kde se měří, musí být označeny dopravní značkou, takže lidé si dávají pozor,“ dodává Kovařík.



Dva preventivní radary vlastní Milevsko. „Jeden je napájen solárním panelem a přemisťujeme ho podle požadavků obyvatel města a místních částí. V současné době je umístěn na vjezdu do města od Písku a bude na letní sezónu přemístěn do obce Velká,“ říká místostarosta Milevska Michal Polanecký.

Další radar bere elektrickou energii z veřejného osvětlení a je umístěn v ulici 5. května.



Radary jsou vybaveny kompletní diagnostikou průjezdu aut, zaznamenáním rychlosti před radarem a porovnání snížení rychlosti za radarem. „V rámci prevence mají smysl, pomáhají nám zaznamenat kompletní statistiky. Pak v dané lokalitě může měřit policie se zapůjčeným radarem a může postihovat řidiče pokutou a odebráním bodů,“ vysvětluje Polanecký.



V Milevsku radary používají už více než rok a pomohly získat přesné statistiky a lépe tak rozhodovat o umístění zpomalovacích prahů .