Písek - V případě havárie hlavního zdroje, teplárny ve Smrkovicích, můžePísek využít výtopnu Samoty a teplárnu společnosti Jitex.

Pondělní výbuch parovodu v centru Českých Budějovic otevřel diskuze o bezpečnosti zařízení. V krajském městě exploze lehce zranila dva lidi a zničila několik desítek zaparkovaných aut.



I Písek zažil nehodu parovodu. „Stalo se to asi před dvaceti lety, když jsme parovod po delší odstávce znovu uvedli do provozu. Potrubí vybočilo z vodních lišt,“ uvedl ředitel písecké teplárny František Sýkora. K roztržení potrubí tehdy ale nedošlo.



Teplárna provádí jednou za rok provozní revizi. „Jednou za měsíc kontroluje údržba šachty a potrubí,“ dodal Sýkora.



Písecká teplárna zásobuje více než sedm tisíc bytů. V případě jejího úplného vyřazení z provozu je možné odběratele zásobovat z náhradních zdrojů. „Záložním zdrojem je výtopna Samoty, která spaluje topný olej a v současné době je téměř nevyužívaná. Na topné rozvody města je připojena i teplárna podniku Jitex, která byla prvním zdrojem pro zásobování města dálkovým teplem,“ upřesnil místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).



Rozvody tepla nejsou propojeny do okruhů, jako je tomu možné u elektřiny nebo u vody, proto havárie na potrubí poznamená chod domácností. „Případné přerušení tepla by trvalo po celou dobu opravy potrubí,“ vysvětlil ředitel teplárny František Sýkora.



Jak doplnil místostarosta Bubník, byty je možné havarijně dotápět elektřinou nebo plynovými topidly. „Určitě nemůže dojít k úplnému výpadku dodávky tepla,“ reagoval Vojtěch Bubník.



Teplárna má zpracovány havarijní plány, které předpokládají okamžité zahájení oprav. „Záleží, zda je porucha z důvodu únavy materiálu, selhání elektroniky nebo špatnou obsluhou,“ dodal Sýkora.