Písek - Část zaměstnanců Jitexu Písek, a. s., dostane ještě do konce srpna výpověď.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Hendrejch

Kolika lidí se propouštění bude týkat však výkonný ředitel společnosti Radek Slavíček zatím neví.



„Pár lidí už výpověď dostalo dříve. Kolik jich opravdu propustíme ještě není známo, výpovědi nejsou zatím napsané, “ řekl včera Slavíček.



Firma je přibližně měsíc v insolvenčním řízení. Zaměstnanci mají výplatu mzdy rozdělenu, za červenec dostali prozatím pouze zálohu.

Podle ředitele Slavíčka by však do konce srpna měla firma mzdu všem doplatit.



V současné době pracuje v Jitexu už jen 124 zaměstnanců ze 170. Ochranu před věřiteli, kterým dluží 47,5 milionu korun, má Jitex, a. s., stanovenu soudem až do 3. listopadu.



V nejbližší době čeká firmu ekonomický rozbor, který by měl rozhodnout o její budoucnosti. V rámci úspor zrušil v minulém týdnu podnik prodejnu na Alšově náměstí a převedl ji do svého areálu.