Písek - Kromě výstavby nového pavilonu hemodialýzy a rekonstrukce gynekologie plánuje nemocnice také modernizaci dalších oddělení.

Nemocnice Písek. | Foto: Archiv Píseckého deníku

Rekonstrukce gynekologicko – porodnického oddělení a výstavba nového pavilonu hemodialýzy. Takové jsou plány písecké nemocnice. Obě modernizace by měly začít ještě tento měsíc.

„Na rekonstrukci gynekologie jsme získali dotaci 25 milionů korun z Regionálního operačního programu EU. Výstavba nového pavilonu hemodialýzy vyjde na 43 milionů korun a bude se stavět na zelené louce. Finančně nám pomohl zřizovatel, tedy kraj,“ sdělil lékařský náměstek Jiří Holan.

Obě modernizace by měly být hotové do konce letošního roku. Otomar Gottstein byl nedávno pacientem urologii. „Péče lékařů a sestřiček byla vynikající. Ovšem toalety a umývárna mně zcela vyrazily dech. Něco tak příšerného jsem dlouho neviděl. Doufám, že tam rekonstrukce proběhne co nejdříve,“ řekl.

Podle Holana se pacienti urologie rekonstrukce oddělení také dočkají. „Investice do rekonstrukcí je ale složitou politikou jednání, dohod, kompromisních řešení. Systém rychlého zadlužení je neprosaditelný, takže se tyto věci odpovědně plánují. Nyní je na pořadu dne rekonstrukce chodeb, včetně radiologického oddělení, části chirurgického oddělení a rekonstrukce infekčního pavilonu,“ vysvětlil.

Digitalizace zobrazovacích metod, rekonstrukce infekčního pavilonu, modernizace zdravotnické a přístrojové techniky oddělení následné péče. Do roku 2013 je v plánu rekonstrukce výtahů, pavilonu onkologie a administrativy a rekonstrukce topení. Nákupy modernizací technologií.

Za poslední dva roky má za sebou nemocnice opravu ambulancí interny a adaptace prostor pro magnetickou rezonanci či nové mamografické preventivní centrum.

O pacienty v písecké nemocnici se stará zhruba 723 lidí, z toho je 92 lékařů a 404 středních zdravotnických pracovníků. Roční obrat nemocnice je 450 milionů korun. V nemocnici je 381 akutních lůžek a 54 lůžek pro dlouhodobě nemocné. Provozuje také čtyři sociální lůžka a pět lůžek pro apaliky