Písek - Co nejdříve a dobře bydlet chtěla rodina Martina Kačírka z Písku. Bohužel na koupi bytu za tržní cenu nedosáhla. Šla tedy do dražby nájemného v městském bytě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Alena Burešová

„Bydlíme, ale byli jsme zklamáni už tím, že byt je vlhký a dítěti to neprospívá,“ řekl Martin Kačírek. Platí drahý nájem a čeká až uplyne pět let stanovených pravidly města, aby si byt koupil. „ A teď najednou taková drsná změna v ceně,“ zlobí se.

Dostat se k městskému bytu prostřednictvím pořadníku může trvat pět i deset let. Nejstarší žádost je z roku 1991. V současné době Písek byty nestaví a těch uvolněných jsou každoročně tři až čtyři desítky.

Proto také více než sto padesát rodin zvolilo dražbu nájemného. Nyní jsou návrhem nových pravidel pro prodej městských bytů zaskočeni. „Šli jsme do dražby za určitých podmínek a ty by se nyní měly radikálně změnit,“ shodují se nájemníci.

Zastupitelé napříč politickými stranami se snaží najít určitý kompromis pro ty, kteří nájem vydražili v době platnosti starých pravidel.

Názory nájemníků a vedení města se potkaly na návrhu ceny 5000 korun za metr čtvereční navýšených o inflaci. Ještě před jednáním zastupitelstva ho posoudí koalice, kterou tvoří zastupitelé za ODS, Volbu pro město a KDU–ČSL. „Pokud koalice tento návrh podpoří, přednesu ho na zastupitelstvu,“ potvrdil místostarosta Tomáš Dušek (ODS).

Doplňující a pozměňovací návrhy na jednání zastupitelstva připravuje také opozice – zastupitelé za ČSSD, KSČM a SZ.

„Byty s vydraženým nájemným by měly být prodány nájemníkům podle podmínek platných do 31. prosince 2008 a cena by se navýšila o inflaci,“ uvedl Karel Vodička (KSČM).

Podle zastupitele za ČSSD Ondřeje Veselého nemá opozice námitky proti prodeji bytů menších než 50 čtverečních metrů, pokud nájem byl vydražen v době platnosti starých pravidel.