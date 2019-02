Písek - Většina seniorů žijících v píseckých sociálních zařízeních a domovech důchodců nebyla ani na Štědrý večer se svou rodinou.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Potvrzuje to ředitelka píseckého Domu pro seniory Světlo Miluše Štojdlová. „Z devadesáti klientů trávila doma Štědrý den asi jedna třetina. Většina těch, kteří zůstali v zařízení, se tak ale rozhodla sama. Staří lidé už přece jen nemají rádi změny a tak spíše přicházejí rodiny o svátcích na návštěvu k nám,“ říká Štojdlová.

Marie K. (76), obyvatelka jednoho z píseckých sociálních zařízení, k dětem na Vánoce nechtěla přesto, že ji zvaly. „Mám tu své pohodlí, děti bydlí daleko odsud a tu cestu bych asi nezvládla,“ vysvětluje.

Podobné je to i v Prácheňském sanatoriu Písek. Z šestašedesáti obyvatel jich šlo domů na Štědrý den jedenáct. „Jsou tu lidé, kteří chtějí zůstat u nás, protože jsou tu zvyklí. Ale setkáváme se i s případy, kdy rodina prostě Vánoce doma nenabídla. Někde by byl možná problém přemístit nemohoucího člověka, nebo se prostě bojí, že by nezvládli péči o nemocného,“ vysvětluje staniční sestra Eva Krůčková. Potvrzuje, že i rodiny většinou přicházejí na návštěvu s dárky a Vánoce slaví v sanatoriu.

Obě zařízení se snažila udělat o svátcích seniorům hezký program. „Měli jsme večírek s punčem a kytarou, vánoční mši, přišly děti zazpívat koledy. Klienti od nás dostali vánoční balíček a nechyběla štědrovečerní večeře, ryba nebo řízek se salátem,“ popisuje akce Eva Krůčková.

I přes snahu personálu se ale Štojdlová i Krůčková shodují: „Někteří klienti jsou o svátcích citlivější a přepadá je nostalgie. Vzpomínají v těchto dnech více na dobu, kdy byli zdraví, a na ty, kteří už s nimi nejsou.