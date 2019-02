Písecko- Také Chyšky by mohly v blízké době topit a svítit sluneční energií.

Solární elektrárna | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Návrh na vybudování fotovoltaické, sluneční elektrárny, představil zastupitelům starosta obce Miroslav Maksa. Na nich teď bude záležet, zda za návrhem bude následovat realizace stavby.

„Nevím přesně, jak taková elektrárna vypadá. Když to nenaruší okolí a nebude to znamenat nějaké nebezpečí, mně osobně by nevadila. Záleží také na tom, kolik to bude stát,“ řekla Marie Chocholová ze Záluží u Chyšek. Připomněla také, že před časem lidé v okolí odmítli výstavbu větrné elektrárny. Pro tu bylo vyhlédnuté místo právě v blízkosti Záluží.

„Pro zřízení větrné elektrárny jsme letos na jaře vyhlásili takové malé místní referendum. Převážil odmítavý názor. Lidé se obávali hluku a odlétání námraz v zimě,“ potvrdil Miroslav Maksa. „Obec žádné prostředky investovat nemusí, to bude věcí provozovatele. Na zastupitelích je, zda rozhodnou sami, nebo zda znovu uspořádáme nějakou anketu, abychom zjistili názor obyvatel,“ podotýká Miroslav Maksa.

Výstavba alternativních zdrojů energie v podobě sluneční elektrárny se připravuje již na pěti místech Písecka. Patří k nim Paseky, Čížová, dvě u Dobeve a stavět se má rovněž na bývalé skládce Pod spojkou v Milevsku.

„V současné době je vybrána firma, která bude fotovoltaickou elektrárnu stavět a které město pronajme pozemek. Teď ještě dolaďujeme smlouvu. Po uvedení elektrárny do provozu bude město od provozovatele vybírat podíl za každou kilowatthodinu,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Milevsko Tomáš Korejs.