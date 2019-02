OD SOUSEDů: Kasárna se do osmi let promění v novou čtvrť

Tábor -Už v listopadu tohoto roku by měly spadnout první budovy kasáren Jana Žižky v Táboře. Do osmi let se má areál proměnit v moderní městskou čtvrť.

Deset dní po podpisu smlouvy mezi městem a společností Mane Holding a AZ bydlení převzaly firmy stavbu. V pátekpředstavily plán prací.

„V areálu se nacházejí různé typy budov. Některé budeme chtít zanechat, většina však neodpovídá svými parametry našim záměrům. S demolicí bychom měli začít ještě letos v listopadu,“ naznačil projektový manažer AZ bydlení Roman Lhota. Začátky budou pomalé a těžko postřehnutelné. „Čeká nás spousta papírování a první kroky povedou od stolu,“ upozornil Lhota.

Investor má také strach o to, co obnaží průzkumy a analýzy ekologické zátěže. „Šlo o vojenský areál. Nikdo neví, s čím se budeme muset ještě vypořádávat,“ uvedl předseda představenstva Mane Holding Jan Nedvěd. Pokud sondy něco objeví nad rámec předpokládaného, společnosti jsou připraveny žádat prostřednictvím města stát o dotace na odstranění ekologické zátěže. „Je předčasné jakkoli spekulovat, jakým způsobem bude město součinně spolupracovat, dokud nebudeme znát výsledky průzkumu,“ zhodnotila starostka Hana Randová.

V roce 2010 by se mělo začít s rekonstrukcí budov, které unikly demolici a dva roky na to začne výstavba technické infrastruktury. Nové budovy začnou na místě bývalých kasáren růst v roce 2012. Bytová výstavba bude probíhat po etapách a záviset bude na poptávce. „Jaká bude poptávka po bytech v roce dva tisíce šestnáct, je věštění z křišťálové koule. Podle našich analýz ale předpokládáme, že sto bytů ročně prodáme,“ zhodnotil Nedvěd. V každém případě, pokud obě strany dodrží podmínky smlouvy, v roce 2016 bude muset být hotovo. „Smlouva žádné skulinky nemá. Dokončení projektu i kolaudace je stanovena,“ potvrdila starostka. Město se na toto konto zavázalo podporovat rozvoj průmyslové zóny. „Našim cílem je zkvalitnění života ve městě. Pokud budou mít lidé v Táboře možnost pracovního uplatnění a dobré bydlení za rozumnou cenu, poznají, že se jim to rentuje,“ naznačil místostarosta Martin Jirovský.



Autor: Kateřina Nimrichtrová