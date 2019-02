Písecko - Lidé tomu nevěří. Česká pošta tvrdí: Lidé o služby nepřijdou.

Pošta v Hrejkovicích. | Foto: Deník/ Zbyněk Konvička

Motorizovaní doručovatelé mají na Písecku nahradit osm pracovníků malých pošt, které mají být k 1. lednu příštího roku zrušeny.

Dita Václavíková, mluvčí České pošty (ČP) tvrdí, že práci motorizovaných doručovatelů přednostně nabídnou pracovníkům rušených pošt. „Místa tam nebudou určitě pro všechny. Nemám ani řidičák, tak bych to dělat nemohla,“ tvrdí poštmistrová, která chtěla zůstat v anonymitě.

Mluvčí ČP tvrdí, že Česká pošta musí přemýšlet ekonomicky. „Nejsme veřejnoprávní služba a jsme zcela samofinancovatelní. Obce poštu navíc mohou provozovat dál.“ To ale místní nevidí reálně. „Poštu bychom mohli mít, ale obec by na její provoz dávala 240 tisíc ročně. To je neúnosné,“ říkají štamgasti z hrejkovického hostince.

Podle Václavíkové lidé o poštovní služby nepřijdou. „Už to bez problémů funguje ve čtyřech tisících obcí. V některých z nich kamenné pošty ani nikdy neměli,“ říká.

Tomu moc nevěří František Mácha z Hrazánek. „Starší lidé, kteří mají účet u poštovní spořitelny, k němu budou mít horší přístup. A budou muset až do Milevska.“ Květoslava Zelenková, poštmistrová z Veselíčka k tomu dodává: „Nejdřív jsme měli lidi získávat pro poštovní spořitelnu a teď se to zruší.

Poštovní auta s doručovatelkami jim určitě nezajistí výběr kartou.“

V tiskové zprávě ČP se uvádí, že na jihu Ćech se zavře 58 poboček, nejvíc ze všech krajů. Podle České pošty to je dáno nízkou hustotu obyvatelstva, a tím pádem i nízkou vytížeností těchto pošt.