Písecko - Na Orlickém jezeře chybí záchranná služba.

Orlická přehrada - ilustrační foto. | Foto: Deník

V úterý odpoledne se šel vykoupat do Pukňovské zátoky na Orlickém jezeře dvaačtyřicetiletý muž se svým synem. Přijeli z Příbramska. Muž skočil do vody a nad hladinu se už nevynořil.

„Syn utonulého zavolal pomoc. Na místo přijeli písečtí policisté a také z obvodního oddělení ve Zvíkovském Podhradí, záchranka, hasiči z Čimelic,“ uvedla včera policjení mluvčí Anna Drdová.

Podle sdělení Venduly Matějů z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje bylo tělo utonulého nalezeno po 16. hodině příslušníky HZS, kteří je předali policii.

Léto teprve začíná

Špatný skok do vody. Křeč do nohy v hloubce. Přecenění vlastních sil. Tak to obvykle bývá. Během chvíle jde o život. Orlické jezero je vyhledávaným místem ke koupání a je ideální pro různé vodní sporty. Vodní záchrannou službu zde však nenajdete.

Lidé si myslí, že záchranná služba je potřebná. „Hlavně v sezoně. Určitě bych nejen já byla jistější, kdybych věděla, že může přijít pomoc,“ míní Dana Adamcová z Písku.

