Orlík nad Vltavou - Šedesát let starý Žďákovský most, s nejširším mostním obloukem v republice, nejspíše přestane fungovat. Jeho kompletní rekonstrukce, první od jeho vzniku v padesátých letech, se chystá sice nejdříve na příští rok, ale už teď dělá vrásky na čele lidem z nejbližších obcí.

Žďákovský most. | Foto: Deník

„Podle informací co mám, by most za dobu opravy měl být zcela uzavřen asi pětkrát. Určitě to zkomplikuje život lidem, kteří od nás jezdí pracovat třeba do Milevska,“ říká starosta Orlíku nad Vltavou Jiří Štrajt.

Starosta tvrdí, že plánované objížďky by měly vést přes zvíkovské mosty nebo přehradní hráz. Lidé by si tak zajeli až desítky kilometrů denně. Padl i návrh odklánět dopravu jen po silnicích I. třídy. To by znamenalo vést objížďku až přes Písek.

„Do konce června by měl být hotov projekt na celkovou rekonstrukci mostu,“ sdělil Vlastimil Šnajder z Ředitelství silnic a dálnic – Správa České Budějovice. Zda skutečně k rekonstrukci mostu dojde již v roce 2009, bude jako vždy záležet na financích.⋌(zbk)