Písecko - MŠ vrácení školkovného i pro předškoláky vítají a považují návrh za spravedlivější pro všechny. Rodiče z toho příliš nadšení nejsou.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Bývalá vláda sociální demokracie zrušila platby za poslední rok školky. Vidina zvýšení počtu dětí ze sociálně slabších rodin se podle pracovníků z MŠ, alespoň na Písecku, nijak neprojevila. Nešlo tedy jen o populistický krok k získání voličů?

„Náš rozpočet by to jistě vylepšilo. Rodiče podle mého děti ze školky ale odhlašovat nebudou a s poplatky se smíří. Za všechny děti u nás platí rodiče dvě stě korun měsíčně, u předškoláků bude částka úplně stejná,“ říká ředitelka 1. MŠ v Protivíně Jitka Řezáčová. Podle jejích slov chodí do školky prakticky sto procent předškoláků z Protivína a okolí. Myšlenka, že zrušení plateb za předškoláky přivede více dětí do těchto zařízení, se nenaplnila.

„Rodiče chtějí, aby jejich děti byly lépe připraveny na školu a trávily čas se svými vrstevníky,“ říká Řezáčová.

„Myslím si, že za školku by měli platit všichni a neměly by se dělat rozdíly. Měsíční úhrada činí něco kolem 250 korun, což není zase tak závratná suma.Ale je pravda, že se stravným je pak částka hrazená za měsíc vyšší, což sociálně slabší rodiny může omezit,“sdělila Iveta Marková z Písku.

Jiného názoru je Dagmar Hanzlíková z Ostrovce, která tvrdí: „Určitě by se platit nemělo. Ti mladší do školek nemusí, to je na rozhodnutí rodičů, ale předškoláci musí.“

Spravedlivější?

Podobný pohled jako ředitelka MŠ v Protivíně má Květa Burgetová, vedoucí učitelka 6.MŠ v Písku, která říká: „Současná vláda chce peníze mateřským školám vrátit. Osobně to vnímám jako přínos. Nová úprava chce, aby platily všechny děti stejně, což mi přijde spravedlivější.“

Podle jejích slov tak budou mít školky peníze na stále nákladnější provoz.