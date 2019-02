Písecko - Region patří k oblastem s hojným výskytem klíšťat. Jejich aktivita je největší právě v jarních měsících.

O problémech, které klíšťata způsobují, jsme hovořili s MUDr. Miroslavou Bouzkovou, primářkou infekčního oddělení Nemocnice Písek.

Čím klíště člověka ohrožuje?

Prostřednictvím klíšťat se přenáší virus klíšťové encefalitidy. Jde o onemocnění, pro které je charakteristický dvoufázový průběh. Když se klíště přichytí a je v něm obsažen virus klíšťové meningoencefalitidy, následuje inkubační doba v délce 10 až 14 dnů.

Potom se objeví první fáze, která probíhá jako chřipka, s teplotami a po dvou až třech dnech teploty po běžných lécích vymizí.

Následuje období relativního uzdravení, kdy se dotyčný cítí celkem dobře. Za týden až deset dní se objeví druhé stadium, kde už jsou plně rozvinuté příznaky zánětu mozkových blan. Druhé stadium se nemusí projevit u každého, záleží na tom, jakou má klíště v sobě infekční dávku a v jakém zdravotním stavu je dotyčný člověk. Každý organismus se s nákazou vyrovnává jinak.

Pokud je dostatečně imunní, příznaky odezní pouze v prvním stádiu jako chřipka a teprve třeba po několika letech se při vyšetření zjistí, že dotyčný prodělal klíšťový zánět.

Co se stane, když virus zvítězí?

Pokud zvítězí virus, objeví se různé formy klíšťového zánětu, kdy bolí hlava, nemocný zvrací nebo má pocity na zvracení, má omezenou hybnost šíje, vysoké teploty, bolí ho svaly i klouby. S těmito příznaky obvykle přichází do nemocnice. Zde uděláme vyšetření. Pokud pacient udává přisátí klíštěte, následuje lumbální punkce a v mozkomíšním moku zjistíme nález typický pro zánět mozkových blan.

V některých případech převažuje postižení mozkových plen, v jiných zase postižení mozku. Postižení mozkových plen se spíše projevuje omezením hybnosti šíje. Tyto typy rychleji vymizí.

Jak se projevuje postižení mozku?

Při postižení mozku příznaky trvají delší dobu, jsou závažnější a může nastat více komplikací. Hospitalizace trvá zhruba 14 dní u nekomplikovaných případů. Horší průběh je u seniorů nebo lidí, u kterých je imunita nějakým způsobem oslabena. Mohou nastat i pozdní komplikace, obrny lícních nervů nebo končetin a ve zvlášť těžkých případech může dojít k ochrnutí poloviny těla či k poruchám vědomí.

Pokud by člověk nebyl očkovaný a nakazí se v době, kdy jeho organismus je oslabený, může dojít i selhávání životně důležitých orgánů a pacient skončí na anesteziologicko- resuscitační oddělení. V nejhorších případech může dojít k úmrtí.

Mohou být následky i trvalé?

Většinou následnou léčbou dojde k úplné rehabilitaci. Pozdní následky ale v určitém procentu případů zůstávají.

Doporučujete tedy očkování?

Ano.Trend očkovat je celosvětový. Rakousko je příkladem země, kde je vidět výsledek očkování. V roce 1982 bylo hlášeno téměř 700 onemocnění ročně. Nyní je proočkovanost obyvatel v rizikových oblastech až 87 procent a od roku 1997 počet případů onemocnění nepřesahuje v Rakousku 100 případů ročně. To jsou jistě výmluvná čísla.

Kdy je nejvhodnější doba pro očkování?

Je to tehdy, když mají klíšťata klidové období, to znamená v zimě a na začátku jarních měsíců . Pokud se někdo rozhodne pro očkování, měl by absolvovat alespoň dvě dávky.

U normálního typu očkování po první dávce následuje druhá za 14 dnů, potom zhruba po půl roce dávka třetí. Existuje ještě schéma zkrácené, ale obecně platí, že člověk by měl mít do jarních měsíců první dvě dávky, aby byl dostatečně imunní. Čtvrtá dávka se potom aplikuje po třech letech. Podle průzkumů se zjistilo, že někteří jednotlivci mají dostatek protilátek, takže přestávka může být až pětiletá.

Kde je možné se nechat očkovat?

Téměř všichni praktičtí lékaři, včetně dětských, jsou schopni zajistit očkování. Pacient si zde převezme recept, očkovací látku si vyzvedne v lékárně a vakcínu mu potom lékař aplikuje.

Po očkování nebyly zaznamenány žádné výraznější reakce organismu, maximálně mírná bolestivost v místě vpichu nebo lehce zvýšená teplota.

Co poradíte lidem, kteří se vrátí například z lesa nebo louky a mají na těle přisáté klíště?

Především je nutné před cestou se vhodně obléknout do oděvu s dlouhými rukávy i nohavicemi, doporučuji i postříkání repelentem nebo dalšími prostředky. Po návratu domů je třeba oděv vytřepat, okamžitě se prohlédnout a nejlépe se také osprchovat. Místo, kde je klíště přisáté, se vydezinfikuje jodem a klíště opatrně vytáhne.

Pokud se to nepodaří, navštívíte například naše oddělení a tady se pokusíme zbytky klíštěte vyjmout. Pokud se objeví nějaká reakce v místě přisátí, je možné je lehce potřít například framykoinem. Při větší reakci je třeba navštívit lékaře nebo naše oddělení.