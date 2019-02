Českobudějovicko - Učitelé se na školách objevují ve vlnách, ale ani při přílivu nad ženami nepřevažují

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv KD



Učitel. Na mnoha školách nedostatkové zboží. Sem tam se sice „přižene“ na některou ze škol „vlna“ kantorů, ale nečekaný příliv ani nestačí změnit situaci a už opadá. A situace se vrátí k českému průměru. Ve sboru jednoznačně převáží ženy.

Přitom dobrých učitelů si ředitelé váží. „Mužské na škole mám a myslím si, že je to dobře,“ říká ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kamenný Újezd Marie Brodcová.

„Chlapi na školu patří, ale ne za každou cenu,“ upozorňuje však ředitelka a připomíná, že být muž nemusí znamenat všechno. Rozhodují celkové předpoklady. Sama Brodcová bude možná příští rok vybírat někoho na místo, kde je aprobace český jazyk. Ale podle její zkušenosti se ne vždy hlásí muži, o které by hodně stála.

Odborníci v této souvislosti často zdůrazňují fakt, že učitel má být především osobnost a pak už je jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženu. Proč je ale ve školství v průměru méně mužů než žen? Jen málo mladých mužů má jako svůj ideál učitelské povolání a další odradí třeba i finanční stránka věci.

„Myslím si, že jsme podhodnoceni. Pro mladé lidi, kteří by chtěli založit rodinu, je to malý plat. A všichni učitelé nejsou jako já, já ještě rodinu nemám,“ říká Jiří Kabele, který vyučuje na střední škole v Českých Budějovicích češtinu a tělocvik.

„Samozřejmě už jsem přemýšlel o změně povolání, ale baví mě práce, kterou dělám, i když si někdy připadám jako Don Quijot, jak bojuje s větrnými mlýny,“ dodává s úsměvem k nesnadným poměrům ve školství mladý učitel.

Kdyby však přišlo do oboru více peněz, mohlo by to podle Kabeleho pomoci. „Chtělo by to, aby tam byli co nejkvalitnější lidé,“ připomněl význam financí pro školství mladý učitel.

V českých školách pracuje 110 124 pedagogů. Jen 30 662 je mužů.

Důvody: Na pedagogické fakulty se hlásí rok od roku méně mužů. Hlavním důvodem odlivu mužů ze školství jsou peníze. Nástupní plat učitele na zákaldní škole se podle okresu pohybuje v průměru kolem 10 tisíckorun. Ženy jsou ochotny tuto sumu akceptovat. Muži ne.

Podle odborníkůabsence mužů ve školství není z psychologického hlediskapro děti dobrá. Děti by měly poznat muže před tabulí. Ten bude totiž sloužit jako autorita a vzor. V ideálním případě by měl být početmužů a žen v pedagogice vrovnováze.

V jihočeském kraji:

Učí na základních školách celkem 3769 učitelů, z tohoje 5927 žen a 963 mužů.

Na středních školách je nyní 3139 kantorů, z toho je 1714 žen a 1417 mužů.

Na vyšších odborných školách učí celkem 151 pedagogů, z toho 76 žen a 75 mužů.