Písecko - V celém okrese se už o víkendu rozběhlo tříkrálové koledování, které zaštiťuje jihočeská Charita, potažmo Charita oblastní.

Tři králové vybírají peníze na charitu. | Foto: Sylva Horáková

Ze zapečetěných kasiček se podle vyjádření pořadatelů po ukončení akce peníze soustředí takzvaně na jednu hromadu, a poté rozdělí jednotlivým zařízením, které Charita spravuje.

Ne každý občan je ale podobným akcím nakloněn. Začínají se výrazněji profilovat sociální rozdíly, lidé jsou rozzlobeni na vládu kvůli reformám a našla by se jistě řada dalších důvodů, které ale někdy jen maskují sobecké postoje. Každý má právo se rozhodnout sám za sebe, ale určitě nemá právo malé koledníky urážet.

Věty „Ať vám dá Topolánek, řekněte těm, co to tu rozkradli, nebo kdo vás to zase poslal žebrat, jsou vůči malým koledníků přinejmenším bezohledné a v každém případě svědčí o hlouposti a neomalenostiautora.