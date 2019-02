PÍSEK/VODŇANY - Město Vodňany dostalo výpověď z píseckého psího útulku. Od října si musí městští strážníci poradit se zatoulanými psy sami.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Výpověď dostala i další města na Strakonicku. Důvod je ten, že Strakonice a Písek budují společný útulek.

„Já bych měl velkou režii, při níž nepůjde útulek udržet. Dál chci provozovat jen hotel pro psy a to už bude za jiné ceny,“ vysvětlil majitel píseckého útulku Zdeněk Korbel.

Vodňanští městští strážníci mají za služebnou kotce a péče o čtyřnohé tuláky, včetně veterinární, je v režii města.

„K dispozici máme dva malé a dva velké kotce. Slouží pro přechodný pobyt psů, než se najde pravý nebo adoptivní majitel,“ říká velitel městských strážníků Jan Sladký.

Zatím se uvažuje, co dál. Za loňský rok měli strážníci co do činění s 28 psy. Čtyřiadvacet jich vrátili majitelům, dva šli do adopce a dva do píseckého útulku.

O tom, jestli začne vodňanské psy přijímat strakonický útulek, který má být v provozu před koncem roku, se ještě oficiálně nejednalo.

Vyřeší to čipy?

Počet toulavých psů by snížily čipy. Ale v Česku podle Sladkého neexistuje jednotný systém celorepublikové evidence. To kritizují i ochránci zvířat.

Od doby, kdy skončila spolupráce s Pískem, zachytili strážníci pět psů. „Tři jsme vrátili majitelům, jednoho si adoptovali jiní lidé a poslední jezevčík v naší péči pár dní zůstal,“ provedl výčet Sladký.