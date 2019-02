PÍSEK - Město nechává zpracovat studii, která by osvětlila případná rizika.

Budou se z věže brzy rozhlížet turisté i Písečáci? Zatím nikdo neví... | Foto: Deník/archiv

Požadavek na zpřístupněné věže kostela zaznívá už léta nejen od obyvatel, ale také od četných návštěvníků města. Mohlo by to do budoucna být jedno z lákadel pro turisty, Z ochozu ve výšce téměř sedmdesát metrů je zajímavý pohled na město jako celek, ale i do vnitrobloků, zakoutí a uzavřených dvorů, kam se člověk, který zde nebydlí, většinou vůbec nedostane.

Na věž, která je v majetku města, vedou na dvě stovky schodů, které zrovna nejsou vybudované pro průvody návštěvníků. K nejvíce problematickým místům výstupu pak patří zřejmě zvonová stolice, kde jsou zavěšeny čtyři zvony. Výstup je nejen fyzicky náročný, ale místy také nebezpečný.

Staronová atrakce?

„Jsme si vědomi toho, že vyhlídka z věže děkanského kostela by mohla patřit k turistickým atrakcím města. Bude určitě zajímavá i pro Písečáky, protože přístup na věž je již několik desítek let uzavřený vzhledem k možnému nebezpečí. Vedení města proto uložilo připravit záměr na zpřístupnění věže,“ informovala tajemnice městského úřadu Zlata Hofmanová.

Záměr zpracovala společnost Murus – Monumenta Renovamus projekce, specializovaná na obnovu památek.

„Záměr považujeme za proveditelný, i když předpokládáme určitá rizika především v oblasti požární a památkové. Je třeba počítat s omezeným počtem lidí v celé trase po jednom schodišti a s úzkým ochozem,“ uvedl ve zprávě společnosti Lubor Gregora.

“Bydlím v Písku necelých dvacet let, ale na věži jsem nikdy nebyla. Z vyprávění manželových rodičů ale vím, že se tam občas chodilo a že z věže trubači troubili fanfáry. Určitě jsem pro obnovení této tradice,“ řekla Hana Fořtová.