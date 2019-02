PÍSECKO - Pozemky jsou v majetku Povodí Vltavy a nejsou vyřešeny majetkové vztahy.

Kemp pod obcí Temešvár s názvem Stará cesta na levém břehu Vltavy (podle původní silnice spojující Písek a Tábor a vedoucí na tehdejší řetězový most – umístěný dnes u obce Stádlec na Lužnici) je v provozu již 12 let.

„Za totality to býval pionýrský tábor města Sokolov. Když jsem sem přišel, tak tady byla pustina, všechno tu bylo zarostlé, ale pomalu jsem to tu začal budovat,“ uvedl majitel kempu Václav Šlehofer.

Kemp v divočině

Kemp Stará cesta je podle slov jeho majitele vhodný jak pro stany, tak pro karavany, a navíc to je takřka divočina. Kemp nejvíce využívají rybáři, kterým nevadí, že je to spíše tábořiště se suchými WC a absencí sprch. Naopak takto pojatý kemp vyhledává víceméně stále stejná klientela návštěvníků, která si zde vytvořila dobrou partu.

„Kdyby to šlo, udělal bych i sprchy a toalety, ale nesmím stavět nic napevno, protože to je zátopové území a patří Povodí Vltavy,“ doplnil Václav Šlehofer. „Do kempu jezdím kvůli přírodě. Vozím s sebou i vnuka od jeho tří let, a tady chodíme na ryby,“ řekl Jiří Cílek z Tábora.

Podolsko

Na druhém břehu u podolského mostu najdeme velmi vyhledávanou a navštěvovanou oblast Podolsko s kempem, který vlastní obec Podolí I.

„Na Podolsko jezdíme pravidelně několik let a moc se nám tu líbí, hlavně příroda, ten klid, a i psi tu mohou volně běhat. Letos se nám tady ale moc nelíbí. Je to dražší, ale služby jsou stejné, spíš horší,“ sdělila Blažena Beranová z Prahy.

„Na Podolí se mi líbí, jezdíme sem už pětadvacet let, ale do oprav kempu se tady peněz asi moc nedává. Mohli by tu udělat třeba i hřiště pro děti, to štěrkové je nebezpečné,“ uvedla Anna Absolonová z Prahy.

„Kdyby tu do toho víc investovali, tak sem bude zase jezdit víc lidí. Tady bývalo natřískáno, a teď, vždyť to vidíte,“ dodala Anna Absolonová.

Pohled starosty

„Investovat do obnovy kempu se příliš nemohlo hlavně kvůli dosud nevyjasněným majetkovým vztahům. Na jaře proběhly základní opravy chatek, ale tam, kde stojí část karavanů, jsou pozemky Povodí Vltavy. Ty jsou zátopovou oblastí, tudíž tam nelze dělat infrastrukturu jako silnice nebo přípojky,“ vysvětlil starosta Podolí I Vladislav Michal.

„Ceník mimo celoročního umístění obytného přívěsu nebyl změněn. Ostatní ceny zůstávají již tři roky stále stejné. Letos tu byla navíc nově otevřena restaurace, což je pro kemp plus. Nemůžeme ale investovat do pozemků, které nejsou v majetku obce,“ uzavřel starosta.