Milevsko /ROZHOVOR/ - Deník s ředitelkou SOŠ a SOU Milevsko hovořil při dnu otevřených dveří.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Zlata Měchurová

Dvě stě pět studentů v denním studiu a sto třicet pět v dálkovém navštěvuje Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Milevsko. Ve středu se ve škole uskutečnil den otevřených dveří, který Deník využil k rozhovoru s ředitelkou Dagmar Švárovou.



Všichni tři žáci, kteří odpovídali v anketě, se shodli na tom, že stále platí, že řemeslo má zlaté dno. Také s tím souhlasíte?

Ano, myslím si, že doba, kdy lidé budou mít zájem o skutečného řemeslníka, musí přijít a přijde, protože pořád je co vylepšovat a opravovat.

Jak se na vaší škole projevuje to, že střední školy přijímají ke studiu i žáky se špatným prospěchem, se čtyřkami?

Trend se projevuje, ale záleží, o jaký obor se jedná. Problematický vůbec není obor opravář zemědělských strojů, v jehož případě si naopak myslím, že zájem je poměrně vysoký.



A kde je to horší?

Ubyli nám žáci v oboru truhlář a také bych řekla v oborech prodavač a obchodník.



Proč zrovna u nich?

U oborů prodavač a obchodník je to dáno filosofií řetězců, kdy je pro ně vyučený, kvalifikovaný prodavač drahým zaměstnancem. Je pro ně lepší nekvalifikovaný zaměstnanec. Dneska, když chcete v obchodech odbornou radu, tak vám ji hodně prodavačů a pracovníků není schopno poskytnout.



Vaše škola funguje šedesátý první rok. Máte u vás nějaký obor, o který je stabilní zájem?

Obor strojní mechanik, můžeme mu říkat zámečník či strojní zámečník, od začátku školy přetrval. S různými názvy, jako jediný z oborů ho máme stále v nabídce.



Je to i díky firmě ZVVZ?

Start oboru byl díky ZVVZ a také určitě i jeho pokračování. Absolventi ve firmě nacházejí práci. Tam byl ten základ a pořád se tradici daří udržovat. V okolí je spousta strojírenských firem, které dělníky potřebují.



Když se podíváme na pracovní nabídky, nejvíce je jich pro absolventy učiliště. Najdou vaši žáci uplatnění?

Myslím si, že najdou. Záleží to na konkrétním studentovi a žákovi, jakou má představu o budoucím působení, protože někdo chce jít ještě studovat, a nejde hned do práce. Pokud do práce chtějí a chtějí pracovat, tak práci vždycky najdou.



ANKETA:

Má řemeslo stále zlaté dno?



Soňa Pešková

Velká

obor kuchařské práce

Myslím si, že to stále platí. Tenhle obor jsem si vybrala proto, že mě baví vařit a chtěla jsem se o tom dozvědět více. Třeba jak se podává jídlo. Teď jsem ve druháku, příští rok budu končit. Po práci se už poohlížím, ráda bych zamířila do restaurace, do kuchyně. Myslím si, že je teď těžší práci sehnat, než to bylo před lety.



Jan Chvála

Milevsko

obor opravář zeměd. strojů

Určitě ano. Až všichni budou mít maturity a budou inženýři, my budeme mít určitě uplatnění. Jsem teď v prváku. Tenhle obor mě lákal a hlavně je na škole v Milevsku. Ještě jsem na nabídky práce nekoukal, ale naše zaměření je širší, nemusíme dělat opraváře zemědělských strojů, ale i třeba svářet.



Jan Havlíček

Milevsko

obor opravář zeměd. strojů

Určitě, vždycky mělo a myslím si, že vždycky mít bude. Rozhodl jsem se pro tenhle obor, protože mě odmalička baví opravovat stroje a pracovat s nimi. Myslím si, že se opraváři dobře uplatní. Můj táta je také opravářem zemědělských strojů a pracoval v automobilce v Písku. Pracovat s auty by mě také bavilo.