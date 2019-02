Písek - Kuchařky z Domova mládeže a školní jídelny v Budějovické ulici v Písku vyhrály soutěž o nejlepší školní oběd.

Školní jídelna. Ilustrační foto | Foto: Deník

Pohanková polévka s játrovými knedlíčky, kuřecí plátek v mandlové krustě se smetanovou omáčkou s jogurtem a brusinkami. Jako dezert šlehaný tvaroh s jahodami. Sbíhají se vám sliny? Aby ne. Jde totiž o vítězné menu soutěže O nejlepší školní oběd. A strávníkům ho pravidelně připravují kuchařky ze školní jídelny v Budějovické ulici v Písku. Podmínkou soutěže totiž bylo, že musí jít o jídlo, které je běžně na jídelníčku.



Kuchařky uspěly v konkurenci 69 školních jídelen a v desetičlenném finále, které se konalo ve čtvrtek v Praze, zvítězily. „Místo klasického houskového knedlíku jsme dělaly otavský knedlík. To je bramborový knedlík s petrželkou a s houskou nakrájenou na kostičky,“ řekla vedoucí jídelny Drahomíra Dušková.



Porota složená z odborníků na výživu, profesionálních kuchařů, žáků, ale také zástupců ministerstva školství a zdravotnictví posuzovala kromě chuti a vzhledu jídla také výživové hledisko a postup přípravy. Cena obědu nesměla přesáhnout 27,50 Kč. Smyslem soutěže je boj proti dětské obezitě.

Písecká jídelna získala za prvenství dvacet tisíc korun na nákup vybavení.

Žralok se zeleninovou směsí. To je jedno z jídel, která najdou tento týden studenti na jídelníčku Domova mládeže a Školní jídelny v Budějovické ulici. Vařit s chutí a zkoušet nová jídla. To je totiž heslo, kterým se řídí kolektiv Domova mládeže a Školní jídelny Písek. Místní kuchařky určitě umí vařit velice dobře, protože uspěly ve druhém ročníku soutěže školních jídelen. Proč se jídelna přihlásila? Jak se snaží dětem nabízet zdravou stravu? Odpovídá vedoucí jídelny Drahomíra Dušková.



Co děláte jinak než jiné jídelny, že jste se dostali do finále soutěže a vyhráli?

Výhodou je určitě stabilní tým kuchařek a také to, že stále zkoušíme nová jídla. Inspiraci hledáme všude, třeba v kuchařkách nebo na internetu. Navíc vaříme pro středoškoláky, takže si můžeme dovolit více experimentovat. Snažíme se dětem jídlo zpestřit,a proto vaříme i jídla z různých světových kuchyní, zrovna tento týden máme na jídelníčku mexickou kuchyni. Strávníkům někdy pouštíme k obědu i hudbu země, z níž pokrm pochází. Jídelnu vyzdobíme obrázky, vlaječkami…



Soutěže se účastníte už podruhé, jak jste dopadli v minulém roce? A proč jste se přihlásili?

Dostali jsme se také do finále, ale mezi prvními třemi jídelnami jsme nebyli. A soutěže se účastníme, protože jsme soutěživí (smích). Jídelny na prvních třech místech získaly peníze na nákup vybavení…



Jaký je systém soutěže?

Je vyhlášeno vždy nějaké téma, třeba v minulém roce muselo menu obsahovat luštěniny a ryby, letos to bylaklasická česká kuchyně v moderním pojetí. Každá jídelna musí sestavit menu, propočítat, kolik budou stát suroviny, a jídlo pak uvařit, podat strávníkům, vyfotit a poslat porotě. Ta pak vybere nejlepší jídla a jejich autoři poté jedou do Prahy, letos se přihlásilo 69 jídelen, 10 vybraných vaří, porota menu ochutnává a hodnotí. Letos jsme se nad výběrem finálového menu s kolegyněmi dlouho radily, zkoušely jsme všechno doma a ty nejlepší jsme zařadili do jídelníčku jídelny, a nakonec jsme vybraly, myslím, dobře a naše menu zaujalo.



Jaké jsou dnešní děti? Co jí nejraději a co naopak nechtějí?

Dlouho bojujeme s tím, aby dětem chutnaly ryby a luštěniny. Teď poskytujeme výběr ze tří jídel a několikrát týdně zařazujeme právě ryby. A je vidět nárůst zájmu. Luštěniny různě upravujeme, děláme z nich třeba různé saláty, válečky a placičky, dáme k tomu hodně zeleninové oblohy a dresink. Nakonec děti zjistí, že je to vlastně dobré. A dnešní děti samozřejmě nejradši jí smažená jídla, což se snažíme změnit.