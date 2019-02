Strakonice/Písek -Ze zákona by měla být povinnost starosty postarat se o psa na území obce, ale bohužel ne vždy to tak funguje, říká starostka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Štěstí v neštěstí měla fenka křížence jménem Justýnka. Pobíhala vyčerpaná po hlavní silnici mezi Strakonicemi a Vodňany poblíž Jinína, když si jí všimla místní rodina a upozornila starostku obce Lenku Filipčíkovou. Ta nebyla lhostejná k osudu psa, zavolala na pomoc veterináře a Justýnku předala strakonickému psímu útulku i přesto, že to pro obec přináší finanční zatížení.



„Fenka vypadala, že je venku dlouho. Byla celá od bláta, očividně unavená a z posledních sil se nám snažila utéct. Myslím, že není nikoho z Jinína, to bych ji znala. Pravděpodobně ji někdo vyhodil u silnice,“ popisuje starostka prvotní setkání.



Jednání lidí, kteří si pořídí psa, a pak si zkrátka rozmyslí, že už ho nechtějí, vyhodí ho jen tak někde z auta a nechají napospas osudu, je pro normálního člověka nepochopitelné. O to horší je tento případ, že Justýnka po několika dnech v útulku porodila tři štěňata.



Fenka není první pes, kterého obec Jinín do útulku na své náklady umístila. „Je to asi tím, že jsme blízko hlavní silnice, kde lidé psy často vyhazují. Ze zákona by měla být povinnost starosty postarat se o psa na území obce, ale bohužel ne vždy to tak funguje,“ konstatuje Lenka Filipčíková.



Justýnka i její tři miminka by nyní potřebovala najít majitele, kteří se o ně postarají. „Požádali jsme děti ze školní družiny Základní školy Čelakovského, aby vymyslely štěňatům jména. Pejsek bude tedy Čertík a fenky Čokoláda a Česa,“ uvádí vedoucí strakonického psího útulku Alexandra Auterská. Štěňata se narodila 3. října a k případnému odběru budou v osmi týdnech.



Psí útulek ve Strakonicích oslaví v prosinci své 4. narozeniny. Letos v létě přijmul svého tisícího čtyřnohého obyvatele – pejska Normena.