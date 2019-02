Písecko -Ve větším však bude propouštět do konce roku milevský Holding ZVVZ.

Úřad práce. Ilustrační foto. | Foto: archiv

Až do prosince 2008 museli statistici listovat záznamy, aby našli nižší míru nezaměstnanosti na Písecku než tu aktuální, která činí 5,6 procenta. To představuje 2237 lidí bez práce. To je však pro letošní rok zřejmě poslední dobrá zpráva. Na dobrém výsledku se totiž z větší části podílejí sezonní práce, které s příchodem zimy mizí.



„Práce ve službách většinou končí koncem září, u obcí koncem listopadu a na stavbách v prosinci,“ uvedl Jiří Dráb z Úřadu práce v Písku. Počet lidí bez práce se tak v průběhu zimy může zvýšit až o tisíc.



Kromě konce sezonních prací se na situaci podepíše i propouštění v největším milevském podniku. Ze ZVVZ může odejít až 120 lidí.



„Dotýká se to mnoha rodin v Milevsku a okolí,“ řekl starosta Milevska Zdeněk Herout.



„Je to nepopulární opatření, ale pokud situaci nebudeme radikálně řešit ihned, za nějakou dobu by už nebylo co řešit,“ uvedl předseda představenstva ZVVZ GROUP Miloslav Mácha.



V Milevsku evidovali na konci září bez práce 289 lidí a volných míst v nabídce úřadu práce bylo deset.