Bernartice - Na dětském hřišti v Bernarticích "si hrají" i senioři.

Ilustrační foto. | Foto: Denník/Pavel Sonnek

Děti z Bernartic se mohou těšit na dva nové prvky na veřejném dětském hřišti u školky.



„Dokoupíme lanovou dráhu a dětský domeček,“ řekl starosta Pavel Souhrada. „Musíme je nainstalovat do konce listopadu, takové jsou podmínky dotace,“ dodal.



Obec na rozšíření hřiště nakonec získala grant z ministerstva pro místní rozvoj. „O dotaci jsme žádali v zimě, ale to jsme neuspěli. Získali jsme ji v druhém kole,“ vysvětlil Pavel Souhrada.



Celkově by projekt měl stát čtvrt milionu korun, z toho příspěvek z ministerstva je 170 tisíc korun. „V částce je zahrnut nejen nákup prvků, ale také zpevnění ploch,“ řekl Pavel Souhrada.



Dětské hřiště funguje u školky od loňského května. Bernartice ho vybudovaly díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Už při otevření starosta avizoval, že obec pořídí další prvky.



Na dětském hřišti najdou vyžití i senioři. „Máme tam pro ně jeden prvek, který imituje chůzi na lyžích. Ještě bychom nějaké prvky na procvičení rádi dokoupili,“ uvedl Pavel Souhrada. „Senioři tady žádné hřiště nemají. Když přijdou na hřiště například babičky s vnoučaty, mohou si zacvičit,“ doplnil.