Milevsko -Bývalé sídlo maškarního sdružení je na prodej.

O dům č.p. 24 v ulici Čs. legií v Milevsku nikdo zájem nemá. Město proto cenu objektu a pozemku snížilo o padesát tisíc korun na 271 tisíc.

V domě, který je dnes v havarijním stavu, dříve mělo svoje zázemí milevské maškarní sdružení. Město nemá s lokalitou žádné plány, neví, jak by ji mohlo využít, a proto ji nabízí k prodeji.



„Na některém z předchozích zasedání zastupitelstva jsme vyhlašovali záměr na prodej za částku 321 tisíc korun, což je cena pozemku snížená o náklady na demolici objektu. Reálně už k ničemu jinému není. Nikdo se ale na záměr nepřihlásil. Navrhujeme cenu snížit o padesát tisíc korun,“ řekl na posledním zasedání zastupitelů předkladatel návrhu, místostarosta Martin Třeštík (ČSSD), který má na starosti městské peníze.



Dodal, že pokud se ani v druhém kolo nepřihlásí žádný zájemce o koupi domu a pozemků, město by mělo využít služeb realitní kanceláře.



V rozpravě se opoziční zastupitel Miroslav Doubek (Svobodní) dotazoval, do jaké části objektu už město investovalo peníze za částečnou demolici

Jak reagoval starosta Zdeněk Herout (ODS), město k demolici přistoupilo ještě v době, kdy v budově sídlilo maškarní sdružení. „Na zadním traktu budovy se kvůli sněhu propadla střecha. Když se maškarní sdružení odstěhovalo, uskutečnili jsme sanaci, aby dům nikoho neohrožoval,“ vysvětlil starosta Herout.



Zastupitelé na svém zasedání jednoznačně schválili vyhlášení opakovaného záměru a také to, že ho město bude zveřejňovat v průběhu roku 2012, kdy se předpokládá příznivější kupní cena. To ale u některých vyvolalo úsměv. „Cena nemovitostí neustále klesá,“ zdůraznil v rozpravě jeden z obyvatel města.