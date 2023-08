Stačil jeden pád z jeviště na Otáčku, velká tržná na noze a Petr Rychlý, který hraje hvězdnou dvojroli v komedii Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci, je ze hry venku.

Petr Rychlý jako král Jindřich VIII. a hospodský Jindra ve hře Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) s kolegy z Jihočeského divadla na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. | Foto: Se svolením Jihočeského divadla

Jihočeské divadlo uvedlo, že Petr Rychlý alias král Jindřich VIII. a hospodský Jindra při zkoušce utrpěl úraz, a proto jeho šest žen bude až do konce tohoto týdne místo něj opečovávat Tomáš Drápela.

Diváky pozdravil a za svou nepřítomnost se omluvil sám Petr Rychlý. „Záskokové zkoušky se ujmul můj bezvadný kolega Tomáš Drápela, který to dělá skvěle, podle mě je ten mrcha lepší než já. Rozhodně nerušte cestu do Českého Krumlova, vyplatí se to, komedie se hrát bude,“ vzkázal ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu. „Slibuju, že až se mi to zahojí, na Otáčko se rád vrátím… Štve mě to, fakt mě to štve, já bych tak rád hrál, ale fakt to nejde.“

A Jihočeské divadlo dodalo, že Petr Rychlý vzkazuje: „Moji milí diváci, je mi to moc a moc líto, velmi jsem se na vás těšil, ale zranění mi nedovoluje roli odehrát. Divadlo, které nehraje je špatné divadlo a my jsme dobré divadlo, a proto za mě zaskočí skvělý kolega Tomáš Drápela, kterému moc děkuji a také přeji zlom vaz. Slibuji, hned jak to půjde, tak se na otáčko vrátím.“