Ve čtvrtek 7. května dopoledne dorazí na náplavku řeky Otavy v Písku první třicetitunová fůra speciálního písku, ze které začnou sochaři Josef Faltus a Jiří Kašpar tvořit pětici obřích soch. Letos bude jejich tématem 777 let města Písku.

I když se tento rok neuskuteční oblíbené Pískoviště, během kterého se tradičně koná vernisáž soch, třímetrové pískové objekty na náplavce chybět nebudou. V Písku vyrostou už počtrnácté.

Osvědčení sochaři, jejichž práce se v květnu pravidelně stává nejsledovanější v Písku, začnou hutnit materiál a následně vyřezávat sochy. „Ty budou představovat atributy současného města. Symbolicky ukáží, do jaké podoby za 777 let své existence Písek dospěl a co jej dnes charakterizuje,“ uvedla Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek s tím, že sochy se zpřístupní veřejnosti v pátek 22. května v odpoledních hodinách.

Zhruba v polovině května se v přilehlé Čechově ulici otevře další akce připravená k výročí města, a sice venkovní výstava Písek a Písečané ve fotografii.