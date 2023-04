Kostýmní zkoušku na Gumpa 2 má za sebou například oblíbený herec Štěpán Kozub, kterého jako jediného čeká negativní role, i když s komickými prvky. Právě on bude majitelem Gumpovy sestry Jenny, která se jako štěně v prvním díle prodala.

I roční Jenny, která fenku ztvární, je nalezencem zachráněným ze špatných podmínek v romské osadě na Slovensku. Producent filmu a autor předlohy Filip Rožek ji objevil v útulku v Rožňavě a její novou paničkou se stala jeho maminka. „Je to poprvé, co hraju ve filmu o zvířatech a se zvířaty. Nikdy jsem netočil ani rodinnou komedii, takže jsem rád, že si to můžu vyzkoušet,“ svěřil se Štěpán Kozub.

Záporňáka musí někdo hrát

Jeho vztah ke zvířátkům je pozitivní. "Mám je moc rád, doma mám dokonce labradorku z útulku, kterou jsem si nadělil ke dvacátý narozeninám,“ osvětlil herec. „A taky mě baví můj kostým, paruka, maska. Rád jsem ve svých rolích jiný než ve skutečnosti,“ vysvětli.

I když jeho role není zrovna pozitivní, nestěžuje si. „Někdo to prostě zahrát musí… Navíc, proti komu by ten kladný hrdina bojoval,“ dodal s úsměvem.

Poprvé spolu

I další ostravský umělec má už kostýmní zkoušku za sebou. Zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo se po dvou letech znovu setkal s Gumpem, který bude ve filmu jeho parťákem. Krajča čeká v pokračování filmu velký životní posun. Z ajťáka uzavřeného ve virtuálním světě se stane docela jiný člověk.

„Z mojí postavy se stane v podstatě hlavní a těším se moc na to, že si poprvé zahraju se Štěpánem. Oba jsme z Ostravy, ale minuli jsme na škole i v divadle,“ nechal se slyšet herec a zpěvák. „Na minulé natáčení mám skvělé vzpomínky a po přečtení scénáře druhého dílu vím, že bude ještě zajímavější a zábavnější,“ dodal Krajčo.

Jako u prvního dílu, i tentokrát vznikla nejprve kniha. Ta spatří světlo světa před letošními Vánocemi, zatímco na film Gump 2 si fanoušci poetického rodinného příběhu budou muset počkat do první čtvrtiny roku 2024. Těšit se mohou i na audioknihu, kterou opět namluví oblíbený český herec Ivan Trojan.

Gump - Pes, který naučil lidi žít



je kniha i film, jejichž část se odehrává i v jihočeském Táboře. Děj autor Filip Rožek, který střídavě žije v Praze a právě v Táboře, zasadil do Útulku pro psy a kočky na Vápenné strouze, jenž filmový štáb obsadil v červenci 2020. I hlavní postavy jsou inspirovány reálnými lidmi, pracovnicemi útulku, charitativních organizací bojující za práva zvířat i osob z autorova života. Čtyřnozí hrdinové pocházejí ze záchranných stanic a útulků. Kniha i film má tak v podstatě skryté poselství pro lidstvo, jak se chovat a nechovat k němým tvářím. Nyní se chystá druhé pokračování. V hlavních rolích se objeví zase Richard Krajčo jako Oříšek a Bolek Polívka jako Béďa. Příběh má volně navazovat na film Gump pes, který naučil lidi žít. Ve Dvojce nebudou hrát jenom pejsci, ale například prasátko Princ, poník, který ještě nemá jméno, kocour Chlupík a mnoho dalších. Dvojka nemá být také tak smutná.