Na konci dubna se na webových stránkách Základní školy Dukelská objevila informace o útoku havrana na malé dítě v blízkosti školy.

„Po otisknutí článku se strhla obrovská diskuse na internetu a mnoho lidí chtělo Pepíkovu smrt, likvidaci a podobně. Že je nebezpečný, že napadá děti a útočí na ně. Byl za námi dokonce strážník městské policie. Prý se k nim dostala informace, že nějaká parta výrostků chce Pepíka zastřelit vzduchovkou,“ vysvětlila.

Na druhou stranu chápe obavy rodičů o zdraví svých malých dětí. "Prý třeba seděl u vchodu do paneláku a děti se bály jít domů. Ale že někdo chce jeho smrt?"

Obavy městské policie potvrdila i její tisková mluvčí Jaroslava Krejčová. „Objevily se reakce ze strany občanů města, které musíme brát jako ohrožení života ochočeného ptáka. Bohužel, není v našich silách ho uhlídat.“

Další události nabraly rychlý spád. Když Pepík přiletěl ještě ve středu na návštěvu, Kryštof ho umístil do klece a vyrazili jsme do Záchranné stanice živočichů v Makově u Čížové. „Neumím si představit, že by ho někdo zabil. Je mi smutno, že bude pryč, ale nic jiného se asi dělat nedá,“ svěřil se Kryštof při cestě.

Za půl hodiny jsme byli na místě, kde Pepíka přivítal šéf stanice Libor Šejna. „V první řadě jste nepřivezli krkavce, ale vránu. Ale nemusíte se stydět. Když nemáte možnost srovnání velikostí, lehce se spletete. Nejste jediní.“

Život v kleci

Jaký tedy bude další osud nebohého opeřence? „Nejprve ho umístíme do karantény a pak do voliéry. Bude v ní muset být sám, protože kdybychom do dali k divokým ptákům, brzy by je zabil,“ vysvětlil Libor Šejna.

Také objasnil, co mohlo Pepíka do Makova přivést. „Není to tvoje vina, Kryštofe. Chyba se stala už v okamžiku, kdy si ho někdo vzal domů a nechal ho zvyknout na lidi. Pak se ho zbavil.“

Po pár desítkách minut míříme domů a Kryštof, zcela unesený atmosférou záchranné stanice a jejími obyvateli, plánuje návštěvy a brigády. Doma se ale opět probudily emoce. Když se totiž na internetu objevily reakce, že Kotrbovi měli o Pepíka bojovat a ne ho odvézt, došlo na dlouho potlačované slzy…

Pepík má tedy od středy nový domov. Pokud by se pracovníkům stanice podařilo ho „zdivočet“, mohl by se vrátit do přírody. Ale tato šance je velmi malá a pouto k lidem by se mohlo opět objevit. A to by asi pro něj mělo tragické následky…