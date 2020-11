Povinné testování nařídila bavorská vláda 23. října s tím, že pendleři z rizikových zemí se mají testovat každý týden.

Soud ale řekl, že pochybuje o tom, že je povinnost nechat se testovat každý týden přiměřená. Zároveň upozornil, že se testování dotklo práva občanů členských zemí Evropské unie na volný pohyb. Při přijímání nových opatření je podle soudu třeba zohlednit doporučení Evropské rady koordinovat postup při omezování tohoto práva kvůli pandemii covidu-19, a vyhnout se tak diskriminaci občanů jiných zemí EU. Český velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka upřesnil, že zatím neexistuje žádné praktické upřesnění, co výrok soudu bude znamenat v praxi. „Německá kancléřka a premiéři dalších států dnes domlouvají další postup předvánočních restrikcí. Teprve po skončení jejich diskuze budeme znát další postup,“ uvedl ve středu ráno.

Předběžné opatření je v každém případě jen dočasné. Bavorská vláda své opatření nezrušila. Také proto jsou i nadále k dispozici všechna testovací místa a zástupci úřadů německých měst doporučují, aby pendleři týdenní testování nepřerušovali. „Pro zaměstnance z jihu Čech jsou nejbližší místa při cestě do práce na hraničním přechodu Philippsreut a ve městě Freyung,“ upřesnila Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR, která doporučuje, aby pendleři i v dalších dnech testy absolvovali. „Jsou ve stejném režimu jako dosud. Testovaný musí mít s sebou občanský průkaz a potvrzení o zaměstnání v Bavorsku,“ dodala.

Bez testu do práce jezdit nechce a zatím ani nebude Lucie Pecková, která pracuje v sociálních službách na bavorské straně hranice. „Rozhodnutí soudu není definitivní,“ vysvětluje. Ve středu dopoledne proto stejně jako minulý týden odběr absolvovala.

„Na testovacím místě ve Freyungu běží všechno stejně jako před úterním rozhodnutím soudu. Do deseti minut mám odběr za sebou. Zdržení na cestě do práce je minimální,“ popsala. Většina pendlerů nemá s testováním, které hradí německé zdravotní pojišťovny, problém. „Negativní test mi dává jistotu, že jsem v pořádku. Navíc osobně jsem ráda, že mohu jezdit do práce a nejsou zavřené hranice jako zjara. Jeden test za týden mě rozhodně neomezuje. Můj zaměstnavatel mi pokračovat v testování doporučil,“ upřesnila s tím, že podobně smýšlejí i další pendleři, s nimiž je v kontaktu. „Bavorští zaměstnavatelé mají zároveň možnost test po českých zaměstnancích vyžadovat i nadále. Jde především o jejich ochranu,“ připomněla Zuzana Vintrová.