Test měl být nutný dvakrát týdně, protože nesmí být starší než 72 hodin. Zároveň se měli pracovníci každé dva týdny on-line registrovat. Testování pendlerů mělo být bezplatné.

Jihočeský kraj na to zareagoval tím, že dočasně rozšířil testovací kapacitu většiny jihočeských nemocnic, aby pendlerům usnadnil situaci. Na neděli 31. ledna zřídil testování v nemocnicích tak, aby pendleři měli už během pondělka k dispozici potvrzení o negativním výsledku antigenního testu.

“Rozhodli jsme se pro toto opatření, protože teď už se jedná o testování ve dvou zemích, se kterými máme dlouhou společnou hranici,“ vysvětloval jihočeský hejtman Martin Kuba. „Viděli jsme, co to dělalo minulý týden na hranicích s Německem, zejména na Karlovarsku. Chtěli jsme být připraveni a v prvních dnech pomoci, aby se to neopakovalo. Je to úplně normálně lidsky pochopitelné.“ Pomoc s testováním pendlerů v nemocnicích se měla týkat hlavně této neděle. „K tomu je ale třeba říci, že Rakousko nám dávalo najevo, že bude mít 120 testovacích míst na svém území, do kterých lidé mohou přejet a otestovat se volně tam. Není možné, aby zdravotníci v Česku měli do nekonečna služby sedm dní v týdnu 12 hodin denně. Nejsou to roboti. My na to lidi prostě nemáme.“

Pak však přišla zpráva, že Rakousko testování pendlerů odkládá. „Rakušané termín oddálili o týden, ale lidé se zaregistrovali, takže už to rušit nebudeme a testovací místa budou v provozu,“ dodal Martin Kuba. „Bohužel to však nesplní ten efekt, který jsme tím sledovali.“ Například v krajské nemocnici byly termíny pro testování pendlerů plné během dvou hodin.

„Je v tom chaos,“ konstatoval František Brabec z Kaplice, který dojíždí za prací do rakouského Lince sedm let a poslední dobou denně. „Nevěděl jsem, co a jak si budu muset v neděli vyřizovat. Zjistil jsem, že se za účelem testování otevře nemocnice, ale bůhví, jestli bychom se vůbec dostali na řadu. Teď jsem ale slyšel, že povinnost testů pro pendlery při vjezdu do Rakouska naštěstí zase padla, tak jsem rád. Jinak bych se zřejmě nechal testovat až v Rakousku, kde dělají výtěr z krku. Odebírání přes nos mi přijde dost drastické.“

Pendlera Michala Víška z Lipna nad Vltavou opatření rakouské vlády nepřekvapilo. „Když vidím, jak situace vypadá, nedivím se,“ říká. „Zarážející je, že to ráno zase zrušili. Testování si nijak obzvlášť neberu, nás v Rakousku ve firmě stejně testují pravidelně. S klukama z Vyššího Brodu jezdíme do Rakouska denně, na rakouské straně nás vždy kontrolují, ale zatím je vše v pohodě. Pokud testování pendlerů opravdu zavedou, bude to nepříjemné, nevím, jak se budou testovat tisíce pendlerů.“

„Současnou situaci pendleři vnímají jako obrovskou nejistotu, co na ně může každý den přijít, s jakým opatřením kdo vyrukuje,“ říká Věra Kordová z Asociace pendlerů Rakousko. „Rakousko vede s Českou republikou úspěšná jednání, hledají praktická řešení. Pro pendlery ale není problém chodit dvakrát týdně na testy, zaměstnavatelé je stejně dělají. Pro pendlery je velký problém, že se u nich neuznává onemocnění covidem ani karanténa, nevztahuje se na ně zdravotní pojištění, takže si v Rakousku při pracovní neschopnosti způsobené covidem musí brát dovolenou. To je problém, který je pálí.“

Až v pátek odpoledne rakouské ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že ohledně testování pendlerů zatím jde o návrh, který byl ve čtvrtek předložen spolkovým zemím a sociálním partnerům k posouzení a příští týden má být doladěn. Až na to dojde, pracovníci, kteří využijí variantu testování v Rakousku, mohou za tím účelem přejet hranice i bez potvrzení o negativním výsledku.

Petr Marek z Chlumu u Třeboně jezdí denně do rakouského Schandachenu, kde pracuje jako truhlář. Do Rakouska jezdil z Chlumu přes Staňkov. „Zavřeli malé přechody, tak to musíme objíždět. Celkově je to takové znepříjemnění situace. Teď musíme s kolegou přes Novou Bystřici, je to dál. Jestli budeme muset mít negativní test od pondělí, tak to může být pro někoho problém,“ uvažoval. Sám byl covid pozitivní na Vánoce. „Dnes jsem se dozvěděl, že když jsem byl již pozitivní, tak tři měsíce test potřebovat nebudu. Takže bych musel mít jen potvrzení od lékaře, že jsem covid prodělal. Ale zasáhlo by to třeba kolegu, se kterým jezdím. Informace je to pro mě docela nová, takže nevím k pátku nic konkrétního,“ uzavřel pendler.

Z Horní Stropnice jezdí už roky do rakouského Bad Leonfeldenu denně do stavební firmy klempíř Josef Holej. Teď sice aktuálně do Rakouska nejezdí, ale situaci kolem možného zavedení testů i pro rakouské pendlery pozorně sleduje. "Myslím si, že by to byla komplikace," říká jednoznačně k případnému zavedení nového bezpečnostního opatření Josef Holej.

"Zrovna jsme se o tom bavili s kamarádem. Zajímal se o termín a první našel někdy na 2. února. asi v nemocnici. Tak říkal, že by musel stát kvůli testu ve frontě na hranici," dodal včera pro Deník Josef Holej.

Sám přitom při minulém uzavření hranic patřil k těm, kteří díky tomu, že pracovali v "nezbytné infrastruktuře" žádné testy ani potvrzení o bezinfekčnosti nepotřebovali. Výjimku pro něj i kolegy zajistila firma, protože pracují třeba i na opravách nemocnic.

Šest let jezdí za prací do Rakouska Michal Rubeš z Dolního Dvořiště. "Rakousko podniká stejné kroky jako Německo a další naše sousední země," říká. "Tomu rozumím a akceptuji to. Nicméně to, že budu negativně testován, není záruka toho, že budu pořád zdravý. Druhý den už můžu být pozitivní. To, jestli nás budou testovat 2x nebo 3x týdně tomu nějak moc nepomůže.

Při první vlně nám stačil test na měsíc, což se pak změnilo na jeden test za dva týdny. To bylo absolutně nesmyslné. Jezdily jsme s negativním testem, a přitom jsme mohli být pozitivní.

Rakušané musí ale udělat nějaké opatření, takže já ty testy jsem ochotný podstoupit, jen doufám že systém testování bude pořádně vymyšlený, abychom nestáli dlouhé hodiny ve frontě. Čekání jsme měli víc než dost, při kontrolách na českých hranicích…"