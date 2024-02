Kdo se chystá v pondělí na cestu autem do Prahy, měl by počítat se zdržením. K ohlášené protestní akci zemědělců se připojí i farmáři z jihu Čech. Již v pátek večer bylo jisté, že z našeho kraje vyjede k hlavnímu městu kolem stovky traktorů.

Protestní jízda zemědělců na jihu Čech v roce 2022. | Foto: Deník/Edwin Otta

Počty účastníků se podle koordinátora z jižních Čech Karla Chromého mění, jak se říká, každou hodinou. "Zatím odhaduji kolem stovky strojů," sdělil Deníku v pátek večer.

Farmáři, kteří v pondělí plánují protesty v Praze, do metropole s technikou přijedou od Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku. Avizované trasy počítají s příjezdem do Prahy z šesti směrů z celé České republiky tak, aby technika byla už kolem 6. hodiny ranní před ministerstvem zemědělství na plánovanou blokádu. Ta má trvat do 15 hodin.

Trasa zemědělců, ktří v pondělí vyrazí na protest do Prahy z jihu Čech.Zdroj: Zdroj: myzemedelci.cz

Od jihu plánují v pondělí farmáři přijet do Prahy po Strakonické ulici, kde se podle policie chtějí seřadit v 5 hodin, a dále pokračovat přes Jiráskův most na magistrálu. Další příjezdové trasy zemědělců do hlavního města budou ve směru od Říčan a Uhříněvsi ulicemi Přátelství a Kutnohorská, odkud najedou na Černokosteleckou a Vinohradskou a dále na magistrálu.

Trasy nájezdů zemědělců z jihu Čech

České Budějovice , Tábor – Praha: Od Českých Budějovic po staré silnici č. 603 – Veselí/ Lužnicí nájezd na silnici č. 3 – směr Praha – u obce Lažany nájezd na silnici č. 3 – směr Miličín – Benešov – Mirošovice – zde na silnici č. 508 směr Mnichovice – zde seřadiště i od Tr. Štěpánova – Struhařov – nájezd na silnici č. 113 směr Svojetice – Srbín – nájezd na silnici č. 2 Úvalská směr Říčany – Uhříněves – ul. Přátelství – Kutnohorská – Černokostelecká – Vinohradská – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – příjezd mezi 5. až 6. hodinou Strakonice, Písek – Praha: Od Strakonic po silnici č. 4 – Písek, po staré – následně nájezd na silnici č. 604 – směr Mirotice – Čimelice seřadiště – silnice č. 4 – Příbram silnice č. 66 – následně po silnici č.118 směr Hostomice silnice č. 115 – Dobřichovice – Černošice – Radotín směr na Lebedov po silnici č. 101 – výpadovka Lebedov – nájezd na Strakonickou (seřadiště) v 5 hodin – Strakonická – Jiráskův most – Resslová – Ječná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – 6 hodin. Zdroj: Policie ČR

"Účastníci mají v plánu při pondělní jízdě zemědělské techniky v brzkých ranních hodinách zablokovat magistrálu v obou směrech před Ministerstvem zemědělství ČR a v širokém okolí. Z tohoto důvodu upozorňujeme řidiče na možné výrazné dopravní komplikace, které způsobí problémy nejen v Praze, ale také na příjezdech do metropole a v přilehlých lokalitách. Protestů by se dle organizátorů mohly zúčastnit stovky až tisíce strojů," uvádí se na stránkách Policie ČR.

Blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují, řekl Fiala

Policisté jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky. "Současně však nic nebrání tomu, aby se zemědělská technika přesouvala po silnicích I. a nižších tříd, pokud například svými rozměry nebude spadat do kategorie zvláštního nebo obecného užívání. Upozorňujeme, že dále může být jízda těchto vozidel limitována místní nebo přechodnou úpravou. Proto je nezbytné s tímto při plánování trasy počítat. Rovněž zdůrazňujeme, že na dálnice i pro silnice pro motorová vozidla je dle § 35 odst. 1 a 38 zákona č. 361/2000 Sb. zakázán vjezd vozidlům s konstrukční rychlostí do 80 a více km/h mimo obec a 65 km/h v obci," pokračují informace policistů, kteří připravují bezpečnostní opatření.