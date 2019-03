Písek - V extrémně krátkém čase a srozumitelnou formou představí umělci a organizátoři své projekty veřejnosti.

Ve sklepení Sladovny se 4. dubna v 18 hodin uskuteční vůbec první písecká PechaKucha Night na téma umění v ulicích. A co to vlastně je? „PechaKucha je japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné konverzaci. Tato akce vznikla v Tokiu v roce 2003 jako prezentační noc různých architektonických projektů, kde každý z vystupujících musí v krátké a srozumitelné formě vysvětlit svůj návrh. Upovídané lidi to drží v časovém limitu, ty nemluvné zase v jasné struktuře. Každý mluvčí si tak připraví pro svůj výstup dvacet obrázků a každý z nich může komentovat na ploše dvaceti vteřin. Šest minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka. PechaKucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase i v tomto oborovém mixu,“ vysvětluje ředitel Sladovny Adam Langer.