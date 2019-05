Písek – Historii bicyklů bylo věnováno poslední předprázdninové setkání Dnes pijeme kávu s. . . v Kávovém klubu Vykulená sova, které uspořádal spolek Přátelé Kamenného mostu. Moderátor Jiří Hladký pozval Pavla Rybaříka. Ten posluchačům vyprávěl, jak s stal mistrem světa na vysokém kole na jednu anglickou míli.

To zdaleka nebylo jediné ocenění tohoto sportovce. Získal například prvenství v závodě o to, kdo bude nejpomalejší. Na replice originálního vysokého kola s předním velkým kolem a zadním mnohem menším to není jednoduché. „Byl jsem několikrát druhý, a tak jsem si řekl, že jednou musím také vyhrát a povedlo se,“ řekl k závodu Pavel Rybařík.