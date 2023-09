Pátrání po pohřešované seniorce z Milevska mělo šťastný konec. Po dvou dnech a nocích, které strávila v lese a nemohla se pohnout, ji našli. Naštěstí včas a v pořádku.

Ilustrační foto. Pátrací akce. | Foto: Policie ČR

Hrozné chvíle si prožila jednaosmdesátiletá seniorka z Milevska i její rodina. Žena odjela z domova autem v sobotu odpoledne a už se nevrátila. Nikomu se neozvala, mobil měla doma na stole. Rodina ji začala hledat a když se nedařilo, přivolala na pomoc policii. Rozběhlo se pátrání, které provázel hodinu po hodině stále větší strach. Rodinu napadaly nejrůznější scénáře. „Měli jsme hrozný strach a jak ubíhal čas, bylo to jen horší,“ vzpomíná na první zářijový víkend snacha pohřešované seniorky Alžběta Smítková.

Žena vyrazila do přírody, ale kousek od svého auta upadla a nemohla se zvednout. „Chvilku se snažila doplazit někam, kde by byla větší šance ji najít, ale na to neměla sílu. Zůstala tedy ležet a doufala, že jí někdo pomůže,“ popisuje nepředstavitelné okamžiky její snacha. První noc se prý dokonce vyspala, bylo teplo. Druhou noc z neděle na pondělí už to bylo horší. Mezitím rodina s policií neúnavně pátrali, ale neměli se moc čeho chytit. „Už jsme byli zoufalí, ale v pondělí mého muže cestou z práce něco osvítilo a vzpomněl si, že kousek od Milevska jeho otec míval včely. Jel se na místo podívat a našel tu maminky auto,“ vypráví Alžběta Smítková s tím, že okamžitě přivolal policii a společně pak pohřešovanou našli, živou a v rámci možností zdravou. „To, co se mu v těch okamžicích honilo hlavou, se nedá popsat,“ dodala.

Rodina velmi oceňuje přístup Policie ČR, které dokonce napsala poděkování. „Komunikace s operačním centrem a obvodním oddělením nám pomohla získat pocit, že v tom nejsme sami. Vím, že se členy rodiny, vystresovanými na hranici únosnosti v různých stádiích pátrání, to nebylo jednoduché,“ uvedla za příbuzné Alžběta Smítková a pokračovala: „Teprve, když dojde k nějakému skutečnému problému, člověk dokáže ocenit, že má kam zavolat, kam se obrátit a získá pocit, že někdo pomůže.“

Sdílením svého příběhu, který měl naštěstí dobrý konec, chtějí na podobné situace upozornit. „Babička je i přes svůj věk mentálně zcela v pořádku. Není to tak, že by byla zmatená nebo něco podobného. Jen si prostě nevzala s sebou telefon, protože byl vybitý a myslela si, že bude za hodinku zpátky,“ shrnuje seniorčina snacha s tím, že takové situace člověk nepředvídá, dokud se nestanou.

Pro policii bohužel není podobná událost ojedinělá. Přitom pohřešování seniorů provází často stejné okolnosti. „Problém číslo jedna je, když s sebou nemají nabitý mobil. V něm by ideálně měli mít aplikaci Záchranka. Kromě toho by vždycky měli někomu říct, kam jdou,“ apeluje písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Ne vždy má pátrání šťastný konec. Přesně před rokem se v Milevsku ztratila jiná žena důchodového věku, dokonce ze stejné ulice. Tu se však dodnes nepodařilo najít. Kriminalisté však pátrání stále neuzavřeli. Pokud by si kdokoli vzpomněl na cokoli důležitého z té doby, ať kontaktuje policii.