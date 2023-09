Jednaosmdesátiletá seniorka z Milevska i její rodina si zažili hrozné chvíle, když odjela z domova autem a nevrátila se. Jak se později ukázalo, upadla v lese a nemohla vstát. Ležela tam dva dny a dvě noci, než ji rodina v součinnosti s policií našli. Hlavní problém, který ale bohužel dělá i mnoho jiných lidí, je, že s sebou žena neměla telefon. Byl vybitý, a tak ho v domnění, že se za chvíli vrátí, nechala doma na stole.

Na toto policie opakovaně upozorňuje, jelikož pohřešování seniorů provází často stejné okolnosti. „Problém číslo jedna je, když s sebou nemají nabitý mobil. V něm by ideálně měli mít aplikaci Záchranka. Kromě toho by vždycky měli někomu říct, kam jdou,“ apeluje písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že to neplatí jen pro seniory. Ne vždy má pátrání šťastný konec. Přesně před rokem se v Milevsku ztratila jiná žena důchodového věku, dokonce ze stejné ulice. Tu se ale dodnes nepodařilo najít. Kriminalisté však pátrání stále nevzdali. Pokud by si kdokoli vzpomněl na cokoli důležitého z té doby, ať kontaktuje policii.

Bohužel jsou také případy, které zůstávají nevyřešené. Jeden z takzvaných pomníčků je z léta roku 2005, kdy se parta podnapilých mladíků vydala z hospody U Cvrků v Orlíku nad Vltavou do kempu Velký Vír, kde byli ubytovaní. Bylo to v pozdních večerních hodinách a skupina tehdy zhruba dvacetiletých mužů si chtěla zkrátit cestu přes les. Vzhledem k jejich stavu se jim však nedařilo najít správnou trasu a dva mladíci spadli ze srázu směrem k vodě. Třetí skočil za nimi, aby jim pomohl, a čtvrtý běžel do Orlíku nad Vltavou přivolat pomoc.

Jednoho z tonoucích se záchranářům podařilo v silně podchlazeném stavu vytáhnout včas a rozjela se rozsáhlá pátrací akce. Následující den v poledne byl bohužel bez známek života nalezen další z mužů a poslední ze čtveřice se dodnes nenašel. K případu se před pár týdny policisté vrátili v souvislosti s novou technikou. Policisté ze Zvíkovského Podhradí nově disponují moderním sonarem, který jim má pomoct při pátrání po tělech v Orlíku. Má dosah až do stometrové hloubky.

V letošním roce vyhlásili kriminalisté na Písecku pátrání po 89 osobách a podle statistik se jim podařilo najít dokonce devadesát lidí. Vyřešili totiž také starší případy. V létě například vypátrali ženu z Písecka, která se ukrývala před trestním stíháním od roku 2019. Podle policejní mluvčí jde o výjimečný případ v tom smyslu, že lidé pohybující se v České republice nebývají v pátrání tak dlouho.

„Tady se většinou předpokládá, že jsou v zahraničí, popřípadě jsou po smrti,“ podotkla Kamila Čuřínová Ingrišová. Nakonec se ukázalo, že se hledaná žena živila prostitucí ve svém pronajatém bytě v Praze. „Ten v podstatě neopouštěla, což bylo důvodem, proč se jí dařilo tak dlouho skrývat,“ doplnila mluvčí s tím, že mimo jiné také používala pseudonym. Kriminalistům se podařilo ženu najít až díky tomu, že musela podstoupit chirurgický zákrok. Pak už to šlo ráz naráz.

Někteří jsou ve statistikách i desítky let a je pravděpodobné, že se je najít už nepodaří. Další skupinou jsou lidé, kteří jsou pravděpodobně v zahraničí.