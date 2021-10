Služby patologie se rekonstrukcí nezastavily a jsou poskytovány lékařům jak nemocnice, tak ostatním v celém spektru činností. Laboratorní cytologická a histologická vyšetření se provádějí v bývalém pavilonu hematologie před nemocnicí a přechodně zřízený chladící box a pitevna jsou v infekčním pavilonu opuštěném před několika lety. Písecká patologie se třemi lékaři je jediným oddělením svého druhu na severozápadě kraje. Zajišťuje tak pitvy nejen pro Písek, ale také pro oblast Strakonicka a Prachaticka. Vedle pitev se oddělení zabývá analýzou vzorků, odebraných pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. „S pomocí našich výsledků kliničtí kolegové mohou zvolit správnou léčebnou strategii,“ uvedl primář oddělení Patologie Nemocnice Písek Pavel Holan. „Plánovaná rekonstrukce a modernizace nám umožní zvýšit počet prováděných laboratorních vyšetření a zároveň posune celé oddělení patologie do nového tisíciletí,“ doplnil.

Součástí rekonstrukce, kterou realizuje firma Edikt, bude modernizace elektrických rozvodů, výměna technologického systému odtahu digestoří a úložných skříní, položení nových podlah, výměna obkladů na laboratorních stěnách. Zastaralá chladící komora pro zemřelé bude nahrazena moderním boxovým systémem. Tepelný výměník umístěný v jiné budově bude vystřídán novým, napojeným přímo do oddělení patologie. „Rekonstrukce potrvá rok a z celkových čtyřiceti milionů korun na ni Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice přislíbil přispět částkou deset a dvacet miliónů korun ve dvou letech,“ upřesnila členka představenstva písecké nemocnice Dana Čagánková.

„Budova z konce osmdesátých let minulého století už neodpovídala požadavkům moderní laboratoře, především z pohledu konstrukčního a dispozičního řešení. Zároveň byla ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce tyto nedostatky vyřeší a přispěje k úsporám energie při budoucím provozu tohoto oddělení,“ uvedl primář patologického oddělení Pavel Holan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.