Parkování ve dvoře naproti poště v Písku už nebude zdarma. Od 1. července zde začnou řidiči platit, a to dvacet korun za den. Cílem je zabránit dlouhodobému stání či odstavování vozidel.

Parkoviště u pošty. | Foto: Město Písek

Parkovací plocha na rohu ulic Komenského a Žižkova se rekonstruovala v roce 2018 a má kapacitu 153 parkovacích míst. Z toho třiadvacet stání využívá do konce roku 2024 Česká pošta. Cílem chystané změny je hlavně zbavit se dlouhodobě odstavených vozidel, kterých ve dvoře není málo, jak potvrdil místostarosta Písku Josef Soumar. „Podle našich zjištění je zde odstaveno kolem šesti desítek aut, která blokují parkovací místa řidičům, kteří by je využili jen na pár desítek minut či hodin,“ poznamenal místostarosta a přiznal, že by se nebránil ani vyšší částce za parkování. Do budoucna není zdražení vyloučeno.

Dvacka na den by měla být přijatelná pro lidi, kteří parkoviště využívají na delší časové úseky, protože například pracují či bydlí v centru města. Zároveň by však měla odradit ty, kteří zde své vozy odkládají na neurčito. Parkoviště u pošty je díky svému umístění blízko centra města často plné a řidiči mnohdy auta odstavují i mimo vyznačená místa.

Plochu u pošty budou od 1. července stejně jako jiná parkoviště ve městě provozovat Městské služby Písek.

Placená parkoviště jsou v Písku rozdělena do tří tarifních pásem. Na Velkém náměstí, Alšově náměstí a v Jungmannově ulici zaplatí řidiči za prvních 30 minut 10 korun, první hodina je vyjde na 20 korun, druhá na 30 a každá další na 50 korun. Do druhého tarifního pásma spadají ulice blízko centra – Komenského, Fügnerovo náměstí, Bakaláře, Gregorova a Píseckého ulice. Platí se tu 10 korun za první a druhou hodinu, každá další vyjde na 30 korun. Do třetího tarifního pásma spadají parkoviště u nemocnice, kulturního domu a v Budějovické ulici, kde řidiče první dvě hodiny vyjdou na 10 korun, každá další pak také na 10 korun.