Parkoviště v Budějovické ulici, jehož vybudování bylo součástí rekonstrukce okolí nemocnice, je hotové. Město nyní muselo určit režim parkování. Jak v pondělí 18. listopadu schválili radní, bude stejný jako na horním parkovišti u hlavní brány nemocnice. Řidiči zaplatí deset korun za první dvě hodiny a deset korun za každou další, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Podle starostky Písku Evy Vanžurové se jedná o vstřícný režim parkování. „Nejde o odstavnou plochu ani soukromé garáže, ale o veřejné parkoviště. Je třeba, aby sloužilo i lidem, kteří jdou do nemocnice a nezaparkují na horní ploše,“ podotkla starostka.

Místostarosta Petr Hladík zmínil, že už se objevily připomínky k danému režimu. „Z mého pohledu není možné nechat parkoviště neplacené. Dopadlo by to jako u pošty, kde je polovina parkoviště zastavěná odstavenými auty a ten, kdo potřebuje, nezaparkuje,“ poznamenal místostarosta. Neplaceného stání by určitě hojně využívali také studenti z vedlejší průmyslovky.

Veřejnému parkovišti předcházelo vybudování stání v horní části areálu, kde jsou místa určená pro nemocnici a DPS Světlo. Celkem je tu kolem 120 stání.

Dvouúrovňové parkoviště buduje u nemocnice město ve spolupráci s Jihočeským krajem a nemocnicí. Náklady, o které se dělí, přesáhly 25 milionů korun.

Lokalita dostala kromě parkoviště gabionové opěrné zdi, cesty pro pěší, schodiště, mobiliář, osvětlení i zeleň.