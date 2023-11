Nová pravidla placeného stání ve městě schvalovali písečtí radní na svém posledním jednání. Zásadní pro většinu řidičů je, že ceny klasického parkování se nemění. Rozšíří se však plochy placeného stání, a to o část parkoviště na Výstavišti a Chelčického ulici, kde od ledna přibudou parkovací automaty.

Zpoplatněná bude nově přední část parkoviště na Výstavišti nejblíže k řece Otavě. Zadní část u Elimu zůstane dál hlavním záchytným parkovištěm, které bude zdarma. Důvodem není podle starosty Písku Michala Čapka prioritně vybírání peněz, ale regulační funkce. „Chceme, aby se tam auta točila, ne aby je tam lidé odstavovali. Parkoviště má sloužit těm, kteří si potřebují ve městě něco vyřídit a zase odjet," konstatoval starosta. Podobné opatření se podle něj osvědčilo na parkovišti u pošty, které město v létě také zpoplatnilo symbolickou dvackou za den. Řidiči to kvitují, jak doplnila místostarostka města Petra Trambová. „Konečně se tam totiž dá zaparkovat v jakoukoli denní dobu. Dřív tam bylo už v osm ráno plno a byl tam chaos," připomněla.

Parkoviště na Výstavišti spadne od 1. ledna do tarifního pásma číslo tři, bude se tu tedy platit jako například u nemocnice. První dvě hodiny tu budou stát deset korun stejně jako každá další.

Se zpoplatněním musí řidiči počítat také v Chelčického ulici, přesněji v pravém pruhu ve směru od Alšova náměstí nahoru směrem ke gymnáziu. Lokalita spadne do prvního tarifního pásma, tedy do stejné kategorie jako Velké či Alšovo náměstí.

Klasické parkování se v příštím roce nezdraží. Cena však vzroste v případě předplacených ročních či půlročních karet. Ty dosud stály deset tisíc korun za rok a nově přijdou na patnáct tisíc korun za rok. Půlroční předplacená karta vyjde na 9000 korun. Tyto karty nejčastěji využívají řidiči parkující na Velkém náměstí, popřípadě jinde v centru města. „Pokud by zastavili na náměstí všichni, kteří mají karty vydané, nezbylo by tu žádné volné místo," shrnul starosta Michal Čapek s tím, že i k tomuto rozhodnutí vedla hlavně snaha regulovat počet dlouhodobě stojících aut v centru. Během letošního roku vydalo město 65 ročních karet a 28 čtvrtletních parkovacích karet.

V neposlední řadě je součástí nově schválených pravidel zrušení povinnosti umístit parkovací lístek ve vozidle. To umožňuje dokončení výměny všech stávajících parkovacích automatů za nové, kde se již při platbě zadává registrační značka vozidla. Podle ní se platba přiřadí k příslušnému vozidlu, a proto již není parkovací lístek ve vozidle nutný.

Placená parkoviště jsou v Písku rozdělena do tří tarifních pásem. Na Velkém náměstí, Alšově náměstí a v Jungmannově ulici zaplatí řidiči za prvních 30 minut 10 korun, první hodina je vyjde na 20 korun, druhá na 30 a každá další na 50 korun. Nově sem spadne Chelčického ulice. Do druhého tarifního pásma spadají ulice blízko centra – Komenského, Fügnerovo náměstí, Bakaláře, Gregorova a Píseckého ulice. Platí se tu 10 korun za první a druhou hodinu, každá další vyjde na 30 korun. Do třetího tarifního pásma spadají parkoviště u nemocnice, kulturního domu a v Budějovické ulici, kde řidiče první dvě hodiny vyjdou na 10 korun, každá další pak také na 10 korun. Nově sem bude patřit také přední část Výstaviště.