Město rozšiřuje parkování s placeným stáním. Od příštího roku už zdarma nezaparkujete na Výstavišti ani v Chelčického ulici. Změnu schválili radní na svém čtvrtečním jednání.

Část parkoviště na Výstavišti, která bude nově placená.Zdroj: Deník/Lucie KotrbováS novinkou budou muset od 1. ledna 2024 počítat řidiči v Chelčického ulici v Písku. Jedná se o pravý pruh ve směru od Alšova náměstí nahoru směrem ke gymnáziu. „Situace s dopravou tady není ideální, na tom se asi řidiči shodnou," poznamenal místostarosta Písku Josef Soumar s tím, že placené stání už zde bylo v plánu dřív. V roce 2021 se však rozhodlo o odložení do doby, než bude revitalizované centrum města.

V Chelčického ulici je aktuálně parkování povolené na 60 minut. Podle informací místostarosty to však řidiči mnohdy nedodržují. Od příštího roku ulice spadne do prvního tarifního pásma, tedy jako Velké či Alšovo náměstí.

Placená parkoviště jsou v Písku rozdělena do tří tarifních pásem. Na Velkém náměstí, Alšově náměstí a v Jungmannově ulici zaplatí řidiči za prvních 30 minut 10 korun, první hodina je vyjde na 20 korun, druhá na 30 a každá další na 50 korun. Do druhého tarifního pásma spadají ulice blízko centra – Komenského, Fügnerovo náměstí, Bakaláře, Gregorova a Píseckého ulice. Platí se tu 10 korun za první a druhou hodinu, každá další vyjde na 30 korun. Do třetího tarifního pásma spadají parkoviště u nemocnice, kulturního domu a v Budějovické ulici, kde řidiče první dvě hodiny vyjdou na 10 korun, každá další pak také na 10 korun.

Zpoplatněné bude nově také parkoviště na Výstavišti, resp. jeho přední část nejblíže k řece Otavě. Zadní část u Elimu zůstane dál hlavním záchytným parkovištěm, které bude zdarma. „Problém je, že tu lidé odstavují svá auta dlouhodobě a blokují tak místa pro ty, kteří si potřebují ve městě něco vyřídit a podobně," uvedl Josef Soumar.

Parkoviště spadne do tarifního pásma číslo tři, tedy jako například u nemocnice. První dvě hodiny tu budou stát deset korun stejně jako každá další.

Zpoplatnění parkoviště u pošty plní účel. Dá se tady celkem dobře zaparkovat

Právě vytlačení dlouhodobě stojících vozidel bylo podle města hlavním důvodem pro zpoplatnění parkovací plochy ve dvoře naproti poště. Po dvou měsících je prý patrné, že změna plní účel. „Určitě se to osvědčilo. Dnes je tady prakticky v jakoukoli denní dobu několik volných míst, což jsme si od toho slibovali," doplnil místostarosta. U pošty stojí parkování dvacet korun za den. Nespadá tedy do klasických tarifních pásem.