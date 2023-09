Je to rychlé, relativně levné a navýší to kapacitu parkování na dvojnásobek. Řeč je o takzvaném etážovém parkování, které chtějí Písečtí začít využívat k řešení neutěšeného stavu s parkováním na sídlištích.

Etážové parkování zvýší kapacitu stání na dvojnásobek. | Foto: Archiv města

Jak už Deník informoval, první etážové parkoviště by mělo vzniknout na sídlišti Jih. Město už na něj nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Zahrne včetně samotného parkování také vhodné dopravní napojení. Parkoviště by se totiž mělo nacházet na okrajové části sídliště a aby zvýšený počet aut nešel ruku v ruce s větším dopravním zatížením lokality, řeší se možnost napojení parkoviště od Obchodní ulice a z druhé strany k Šarlatskému rybníku.

Parkoviště by mělo mít jedno přistavěné patro, kapacita stání se tedy zvýší na dvojnásobek. Bude nezastřešené, bez monitoringu míst, bez naváděcího systému a bez nabíjecích stanic. Ty bude možné v budoucnu doinstalovat. Stejně tak bude stavba dimenzována na případné další jedno patro. S tím se však zatím podle starosty Písku Michala Čapka nepočítá. „Připravíme to ale tak, aby to jednou bylo možné," poznamenal s tím, že zatím se ani neuvažuje o pronajímání a zpoplatnění míst.

Palackého sady obsadili vinaři z Čech i Moravy. Degustaci doladila cimbálovka

Na téma etážového parkování se rozvířila debata na posledním jednání zastupitelů. Variantu tří pater navrhl zastupitel Petr Hladík. „Jedno by mělo jít pod zem, protože lidé, co v okolí bydlí, budou bojovat proti vyšší budově," míní. Podle starosty je kouzlo etážového parkování právě v tom, že je relativně levné. „Pokud půjdeme pod zem, budeme se finančně pohybovat úplně někde jinde," podotkl. Jeho slova potvrdil vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip, podle kterého se počítá s investicí kolem třiceti milionů. „Každé kopnutí pod zem nám to rapidně zdraží. V případě tří pater bychom se bavili o osmdesáti, devadesáti milionech," nastínil.

Plánovaná kapacita parkoviště je zhruba 200 parkovacích míst, tedy asi dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Etážové parkování by mohlo být podle vedení města cestou, jak elegantně vybruslit ze špatných podmínek parkování na sídlištích. Jak uvedl starosta Michal Čapek, pokud se to na Jihu podaří a osvědčí, mohla by následovat další sídliště, například Dukla. „Možnosti, jak řešit nedostatečné kapacity parkování na sídlištích, jsou omezené. Nemůžeme dělat podzemní parkoviště, ani extra vysoké parkovací domy. Tohle se zdá být dobrý kompromis, který nám pomůže navýšit počet stání na dvojnásobek a přitom se to nijak nedotkne obyvatel sídliště," míní starosta s tím, že s lidmi žijícími v okolí už město jedná.

Investor chce v kasárnách stavět čtyřicet bytů. Chybí mu plac na parkování

V sousedním Německu jsou prý tyto stavby zcela běžné. U nás zatím příliš rozšířené nejsou, o čemž svědčí i fakt, že tu není moc firem, které by se tímto druhem staveb zabývaly.