Nový parkovací dům v Českých Budějovicích otevře své brány k 1. únoru 2024. Vznikl na místě jednoduchého parkoviště u sportovní haly.

Za třináct měsíců vznikl v Českých Budějovicích u sportovní haly nový parkovací dům, který nabídne téměř pět set míst pro automobily a nezapomíná ani na kola. Otevírat se bude 1. února 2024 a radnice už zveřejnila, za kolik se tam bude parkovat: první hodina bude zdarma, další v pracovní den 20 korun za hodinu. Parkování na 24 hodin bude stát v základní sazbě 100 korun. Ale budou platit i zlevněné tarify. V noci 10 korun na hodinu, svátky a víkendy budou za 10 korun na hodinu a 50 korun za 24 hodin.

Objekt nabídne zázemí nejen pro motoristy. Kapacita bude 495 automobilů a 75 jízdních kol, navíc bude v objektu i veřejné WC.

Pár kroků na hokej i na fotbal

Nový parkovací dům u sportovní haly, jehož stavba se připravovala několik let, je důležitý třeba kvůli docházkové vzdálenosti od centra města i od několika hojně navštěvovaných sportovišť. V sousedství je Sportovní hala, pár kroků odsud hokejová hala a fotbalový stadion.

Zastupitelé už schválili v Českých Budějovicích přípravné kroky na stavbu dalšího kapacitního parkoviště na konečné trolejbusů na sídlišti Máj a v plánech je také nové podzemní parkoviště na Senovážném náměstí.

Vyhřívané rampy

„ O nový parkovací dům u sportovní haly se bude provozně starat dopravní podnik,“ uvedl k běžnému provozu nového objektu Petr Maroš a doplnil, že pro mrazivé období je připraveno vyhřívání nájezdových ramp mezi patry. „Parkovací dům se jmenuje Stromovka,“ zmínil Petr Maroš. Protože i nedaleké zastávky MHD v ulici Na Dlouhé louce se jmenují Stromovka.

Petr Maroš připomněl, že projekt zdědilo současné vedení Českých Budějovic po minulé koalici, byl už i vysoutěžený dodavatel. Termín 12 měsíců na stavbu se víceméně podařilo dodržet. Akce začala vloni v lednu a v příštích dnech by se měla stavba předávat městu. Zhotovitelem jsou firmy HOCHTIEF CZ a APP-PROJEKT. Zakázka se totiž realizovala stylem vyprojektuj a postav, takže zhotovitel zajistil i projektové práce, nejen samotnou stavbu.

V průběhu stavby se ale zvýšila dvakrát cena. Finální částka činí 145 milionů korun bez DPH. Původně to mělo být 124 milionů bez DPH. Ale o přibližně tři miliony se zvýšila cena kvůli opatřením k zajištění svahu, na jehož vrcholu vede silnice I/3 v ulici Na Dlouhé louce a druhý dodatek smlouvy zvedl částku o dalších více než 16 milionů korun. Zhotovitel podle Petra Maroše zdůvodnil navýšení mimořádně vysokou inflací a vzrůstem ceny materiálů.

Řidiči potřebují motivaci

Hejtman a budějovický radní Martin Kuba upozornil, že parkovací dům je na místě výhodném pro motoristy, což je důležité pro to, aby byl využívaný. Dodal, že příklady z jiných měst varují před stavbou parkovacích domů na okraji měst, pokud to pro řidiče není výhodné. Například většímu využití parkoviště u letiště pro odstavné účely brání podle Martina Kuby skutečnost, že když třeba pojede někdo z Křemže a nasedne u parkoviště v Plané do autobusu, tak pak s autobusem bude stát ve stejné koloně, jako by stáli s automobilem.

„Tenhle parkovací dům dává možnost parkovat nedaleko náměstí,“ zdůraznil Martin Kuba k novému objektu, který bude uveden do provozu 1. února 2024.

Nový Parkovací dům Stromovka otevřou České Budějovice 1. února 2024.

„Po tomhle parkovacím domu se zaměříme na další místo, kde je problém s parkováním opravdu kritický, na sídliště Máj,“ připomněl další plán radnice Martin Kuba.

Tarif pro pracující

K výhodám parkovacího domu Stromovka patří i dobrá dopravní dostupnost. A může odvést i automobily z historického jádra Budějovic. „Má dobré umístění. Auta nevjíždějí do centra města,“ slibuje si od nového objektu náměstek primátorky Lubomír Bureš a připojuje, že radnice přijatými tarify chtěla vyjít vstříc třem skupinám uživatelů. „Za prvé jsou to ti, kteří jedou vyzvednout dítě z kroužků, z hokeje, volejbalu nebo skauta a podobně. Proto rada města rozhodla, že první hodina bude zdarma,“ říká Lubomír Bureš s tím, že za hodinu lze vyřídit třeba i úřední záležitost na radnici.

Každá další započatá hodina má v pracovních dnech stát mezi 6. a 20. hodinou 20 korun. „Brali jsme přitom v potaz ceny v dalších parkovacích domech. Ale chtěli jsme vyjít vstříc těm, kteří zde budou parkovat celý den,“ vysvětlil Lubomír Bureš, proč za 24 hodin stání bude taxa 100 korun, která je relativně nízká. Parkoviště přitom bude pod kamerami a budou tu i procházet hlídky městské policie.

Další předpokládanou skupinou uživatelů jsou lidé pracující v Budějovicích. Pro ty bude platit zvýhodněný celodenní tarif 50 korun, ale musejí přijet mezi 6. a 9. hodinou a odjet do 18. hodiny. První hodinu mají také zdarma, každou další započatou za 20 korun. Pokud se do stejného času (6. až 9. hodina a odjezd do 18. hodiny) „trefí“ i jiní řidiči, systém i jim nabídne celodenní sazbu 50 korun.

O víkendech za 10 korun

Třetí skupinou, která by měla parkovací dům využívat, jsou turisté. Ty bude zajímat asi hlavně víkendová sazba. Ve svátky a o víkendech bude první hodina zdarma, každá další započatá 10 korun (stejně jako noc 20 - 06 hodin) a za 24 hodin se bude platit 50 korun. Nejdéle se bude smět stát v parkovacím domě 14 dnů, což je právě myšleno pro turisty ze zahraničí. Za ztrátu parkovacího lístku se bude platit 1500 korun.

Parkovací dům není určen pro motocykly a vozidla na LPG nebo CNG pohon. WC bude přístupné turniketem po předložení parkovacího lístku.

Nový Parkovací dům Stromovka otevřou České Budějovice 1. února 2024.

Parkovací dům by měl na parkovném přinést pět milionů ročně, ale jak říká Petr Maroš, není to částka, která by zajišťovala návratnost investice. „Ta investice se nikdy nevrátí, ale je to služba občanům. Kdyby to byly komerční tarify, tak by tam musely být jiné ceny,“ zmínil Petr Maroš.

Pro elektromobily by měla sloužit vedle parkovacího domu nabíječka.