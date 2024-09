Své práce studenti představili ve středu 18. září písecké veřejnosti na vernisáži výstavy Písek očima studentů, která se uskutečnila v budově u dětského dopravního hřiště. Výstava zde bude přístupná do 26. října, a to vždy v sobotu od 10 do 20 hodin.

Studenti navrhli například multifunkční parkovací dům, bytový blok nebo třeba objekty pro sociální bydlení, zpracovali i Zátavské nábřeží. Někteří studenti pak své práce představili a blíže okomentovali. Architekt David Tichý, jenž působí jako odborný asistent, uvedl, že fakulta s městy běžně spolupracuje. Pohled studentů na zpracovávané lokality není zatížen vazbou k daným místům, nacházejí díky tomu nové možnosti pro jejich využití, na které by domácí architekti nepřišli, uvedl.

Petra Měšťanová