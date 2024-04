Tvořivé workshopy, mobilní laboratoř Biologického centra Akademie věd ČR, přednášky, různá vystoupení, ale i interaktivní besedu s odborníky na téma modrozelené infrastruktury přinese druhý ročník akce Den Země v Písku. Uskuteční se od pátku 19. do soboty 20. dubna na několika místech v centru města.

Akci pořádá spolek Aktivní Písek ve spolupráci s městem Písek a dalšími organizacemi. „Letošním tématem akce bude voda, kterou budeme poznávat z nejrůznějších úhlů. Zájemci ji mohou zkoumat v mobilní laboratoři pod mikroskopy, dozví se o skrytém životě pod hladinou nebo o invazivních druzích raků a ryb,“ řekl za organizátory Václav Klement.

Vybrat z nabídky to nejzajímavější je podle něj poměrně složité, protože se podařilo poskládat velmi pestrý program. „Kromě mobilní laboratoře bude určitě zajímavá i prezentace Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, přednáška Kláry Salzmann na téma Voda a krajina nebo výstava fotografií Národního parku Šumava. Na děti pak budou zaměřeny nejrůznější tvořivé dílny a interaktivní programy,“ poznamenal Václav Klement. Prezentovat se budou také společnosti města Písek jako kancelář Smart, Teplárna Písek, Odpady Písek, Sladovna, ale také místní školy či spolky.

„Minulý rok se premiérové oslavy Dne Země vydařily. Doufám, že tento ročník bude podobně úspěšný, protože jeho program je velmi bohatý a nabízí řadu zajímavých akcí. Sama se těším například na Terezu Hnátkovou z České zemědělské univerzity, která ukáže příklady realizací uplatnění modrozelené infrastruktury ve městech, nebo na Jiřího Tencara, který představí zajímavou a oceňovanou revitalizaci školy,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Stejně jako loni bude součástí akce i „košohrab“, při kterém pracovníci Městských služeb Písek vysypou několik popelnic na směsný odpad a ukážou, co všechno do nich nepatří, protože by se dalo vhodit do nádob na separovaný odpad a recyklovat. Zajímavé prezentace pak přinese Pecha Kucha Night, na kterou budou lidé moci přijít do Divadelky.

Program bude v pátek probíhat na Alšově náměstí, v městské knihovně, na gymnáziu a v Divadelce. „V sobotu pak zůstane program v knihovně i na Alšově náměstí a přibydou Palackého sady, kde vznikne Park pod hladinou, Havlíčkovo náměstí, kde bude rukodělný

jarmark místních výrobců a řemeslníků a tvořivé dílničky, a také prostor kolem lávky Dagmar Šimkové, kde zájemce čeká ochutnávka jarního plavání s otužilkyní a dálkovou plavkyní Hanou Valockou,“ doplnil Václav Klement. Program akce bude zveřejněn na webu města www.mesto-pisek.cz a je také na Facebookovém profilu Aktivní Písek.

