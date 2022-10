Jak říká ředitelka Domácího hospice Athelas v Písku Daniela Nechvátalová, stále je potřeba veřejnost informovat, že i vážně nemocní lidé, a to dospělí i děti, mohou dožít své poslední dny doma v kruhu svých nejbližších s podporou týmů mobilních hospiců. "Kdo si proto nazuje v tento den papuče, stává se nositelem myšlenky umírání doma,” poznamenala Daniela Nechvátalová s přáním, aby se i letos do kampaně zapojili lidé z firem, škol, významné osobnosti a jednotlivci. "Sdílením svých fotek v papučích na sociálních sítích s hashtagem #papucovyden přispějí k šíření osvěty a boření tabu kolem umírání," dodala ředitelka.

Do píseckého Papučového dne se letos zapojily školy i školky, a to výtvarnými pracemi, které budou v den akce k vidění u Kamenného mostu a následně v Městské knihovně Písek. Děti také malovaly kamínky, které se budou podle organizátorky akce Kateřiny Literákové od 4. října objevovat ve městě. "Když nějaký objevíte, přineste nám ho ve středu k mostu, budeme se na vás i na kamínek těšit u charitativního stánku," podotkla za písecký hospic Kateřina Literáková. Jak doplnila, celý den bude k dispozici papučová hra v parku, na které spolupracují studenti gymnázia, symbolický běh přes most, odpoledne pak papučový fotokoutek a divadelně-hudebně-doprovodný program, který připraví ZUŠ Vodňany, T-Dance Písek a Z.I.P. Písek, Divadlo Buřt a v 17 hodin vystoupí Eliška Kotlínová s kapelou.

Je to na dobré cestě, řekl k jednání o koalici v Písku lídr ANO

V neposlední řadě bude snaha opět symbolicky spojit oba břehy Otavy řetězem z papučí. "Vezměte prosím papuče s sebou. V 17 hodin vám je zase vrátíme," slibuje za pořadatele Kateřina Literáková s tím, že během odpoledne nebude chybět svařák a „papučíno“ nebo hezké odměny pro děti. Ke koupi budou papuče na zimu od píseckých pletařek a mnoho jiného charitativního zboží.

Papučový den je možné podpořit i jinak než účastí na akci. "Obujte s námi 5. října papuče a podpořte mobilní hospicovou péči v České republice na sociálních sítích," vyzývá Kateřina Literáková s tím, že více o Papučovém dni se dozvíte na www.papucovyden.cz