Svými nelegálními obchody si měli přijít až na 12 milionů korun, loni v únoru byli však zadrženi. Omamné a psychotropní látky měli do Jihočeského kraje vozit z Olomouce, Teplic, Prahy i Klatov, sklady měli na Budějovicku i Strakonicku. Za rozsáhlou trestnou činnost mohou ve vězení strávit podle trestního zákona 8 až 12 let.

Obžalovaní si protiřečili

Před soudním senátem pokračovalo dokazování, ačkoliv hlava gangu Roman Daňo již prohlásil svou vinu, nebránil se výslechu k ostatním obžalovaným. Otázky předsedy soudního senátu Milana Kučery směřovaly k poslední akci, kdy si společně s Markem Hajným jeli do Teplic pro zásilku pervitinu. „Údajně nic nevěděl, byla to Daňova záležitost. Jel jenom na výlet, aby ho pohlídal a nic se mu nestalo. Žádné drogy nezkoušel,“ přiblížil Hajného výpověď soudce.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Roman Daňo tvrdil, že v té době už všichni věděli, že ho sleduje policie a odmítal obchod za 300 tisíc. „Drogy byli pana Hajného, přinesl v batohu nějaké vietnamské kameny, ale to jsem nechtěl kupovat. Domluvil si to s těmi lidmi on,“ namítal Papež.

Batoh, s kterým je pak zadrželi na dálnici policisté, patřil Markovi Hajnému. „Když jsem přišel do auta tak už to tam měl, peníze předával také on, už to bylo vyřízené. Věděl jsem, kam jedeme a proč. Chtěl jsem vědět, za co jsme dali 300 tisíc, tak to u dálnice Hajný nitrožilně vyzkoušel,“ popisoval.

Obhájci spolupachatelů chtěli znát i další detaily. Zajímali se například o cesty do Strakonic i Prahy. „K Roubíčkovi a zpátky jsem jezdil mercedesem, nabíral jsem ho na benzině,“ osvětlil hlavní hrdina.

Původně chtěl prý většinu zločinů vzít na sebe. „Pak na mě udělali boty, tak jsem se rozhodl říct, jak to všechno doopravdy bylo,“ vysvětloval.

Neměli papíry, tak se nechali vozit

Soudce Kučera četl i některé výpovědi svědků z připraveného řízení, které se týkaly kromě Papeže ostatní členů bandy. „Znal jsem ho z výkonu trestu v Plzni, Pavel (Kříž) pořád vozil nějaké starožitnosti. Měl vrakoviště a kolem sebe pofidérní lidi, přítelkyně bydlela u mě, když byl v Německu,“ uvedl svědek do protokolu.

Jihočeská drogová mafie u soudu. Boss Papež a jeho gang měli obchodovat s pikem

Dále informoval, že kdyby věděl o jejich drogové činnosti, nebavil se s nimi. „Nejsem konzument, ať perník nebo marihuana, stále jsou to pro mě fety. Vozil jsem je do Prahy i ČB, Kříže i Českého, tvrdili, že jezdí za kamarádem pro nějaké věci, většinou to bylo k tomu Discolandu Jonáka, vždy přišli do 20 minut. Kdybych věděl, že jde o drogy, nikdy bych nejel. Pavla jsem vozil i do Písku do privátu nebo bordelu, ani jeden z nich neměli řidičák, honili pořád nějaké kšefty,“ předčítal dále soudce.

Uživatelka drog z Písku znala prý jen obžalovaného Pavla Kříže, ten jí občas prodal pár gramů. „Koupila jsem si od něj párkrát pervitin, užívala jsem ho sama i prodávala. Pak mě sebrala policie a dostala jsem za to podmínku,“ uvedla ve výpovědi.

Prodej se prý uskutečňoval z automobilu, většinou v Písku, jednou ve Vodňanech. „Chodila jsem pěšky se psem, dávali jsme si různě srazy, asi dvakrát jsem byla u něj ve Strakonicích v bytě,“ upřesnila. Odkud a jaké množství, kde sháněl, to prý nezjišťovala. „Neptala jsem se ho, stačilo mi, že má potřebné množství pro mě,“ dodala s tím, že si od něj občas půjčila i peníze.

Prodávali náhražku?

Další muž, který se měl podílet na zprostředkování, tvrdil, že Karla Roubíčka zná pět let a pomáhal mu třeba zpravovat počítač či s rekonstrukcí. „Jako uživatel pervitinu jsem si ho pořizoval, ale jinde. Nic mi nenabízel, ani jsem o tom nevěděl, že prodává. Jen to, že je sám občasný uživatel. Občas jsme něco koupili, ale nebyl to pervitin, poslala jsem to na chemickou expertízu, protože to nic nedělalo. Šlo o kloubní výživu – MSM a kofein, což potvrdila soukromá laboratoř,“ uvedl.

Drogový boss Papež uznal u soudu vinu, uživatelům pervitinu se svědčit nechtělo

Došlo i přehrání několika nahrávek odposlechů, kde si obžalovaní domlouvali cesty, předání i další obchody. Soudce Kučera také upozornil na bohatý trestní rejstřík všech zainteresovaných. Roman Daňo má 20 záznamů, Pavel Kříž 9, Karel Roubíček 14, Jindřich Český 23 a Marek Hajný 17, většinou šlo o drogovou a majetkovou trestnou činnost.

Pavel Kříž dodal, že rozhovory nevedli jenom kvůli drogám. „Bavili jsme se i o jiných věcech. Těch byla většina, šlo o hudební nástroje, mobily a různé přístroje, s kterými jsem obchodoval,“ konstatoval.

Shrnutí procesu a návrhy trestů

Předseda Milan Kučera dopoledne ukončil shrnutím, že dokazování považuje za úplné a skončené a poprosil všechny strany hlavního líčení o závěrečné řeči. Státní zástupkyně Daniela Přibylo přiblížila, že obžalobu podala na základě důkazů a během procesu nedošlo k výraznému posunu, který by změnil její názor a stanovisko.

„V případě Daňa a Roubíčka, kteří prohlásili vinu, není třeba více rozvádět. Kříž rozporuje rozsah činnosti, ale také se částečně doznal. Pana Českého a Hajného usvědčují výpovědi první dvou i svědků. Je však obtížné zjišťovat jejich účast, když jde o problematické osoby závislé na drogách, které nejsou schopné dvakrát zopakovat stejné údaje,“ popsala Přibylová.

Přesto se však lze o výpovědi svědků opírat, protož i obžalování jsou konzumenti omamných a psychotropních látek. Kříže podle ní usvědčují výpovědi, i protokoly o sledování osob a věcí, včetně odposlechů. „Jejich vypovídací hodnota je jednoznačná, o prodeji drog se nikdy nebudou bavit přímo, z obsahu hovorů to lze však vyvodit,“ naznačila státní zástupkyně.

Po Satanovi zaklapla cela i za Papežem, na poslední nákup perníku nezapomene

U Českého je podle ní důkazní situace nejméně průkazná, ale i rozhovory a informace z německé strany vše doložily. „Uložení trestu je složitá otázka, je třeba proporcialita i zahrnutí přístupu jednotlivců k trestné činnosti. Daňo se přiznal a pak to odvolal a pak prohlásil vinu. Je třeba brát v potaz jeho dřívější odsouzení i jeho přístup jak na houpačce,“ poznamenala.

Podobně hodnotila i další obžalované, hledala přitěžující i polehčující okolnosti. Papežovi by dle svého návrhu dala trest mírně nad hranicí trestní sazby. Většině navrhla mírnější ale nepodmíněný trest pod dolní hranicí zákonné sazby ve věznici s ostrahou. Většinou právě z důvodu jejich recidivy. „U Českého jsme nenašla polehčující okolnosti, proto navrhuji trest mírně nad polovinou zákonné sazby,“ uvedla. Další jednání je naplánováno na středu 19. října, to už by měl zaznít rozsudek.