Jozefína Růžičková a její vytříbené marmelády ze Šumavy opět bodují ve světě

Letos je to už několikátý velký úspěch malé české značky, zakládá na lokálnosti použitých surovin a poctivém zpracování. Marmelády z krvavých pomerančů si na jaře z mezinárodní soutěže World‘s Original Marmalade Award přivezly dvě zlaté medaile a Červený pomeranč s rakytníkem si letos do své sezónní nabídky opětovně vyžádal prestižní londýnský obchod Fortnum & Mason, v němž nakupuje potraviny i britská královská rodina.

Kde se vzalo Great Taste?

Samotná soutěž má mnohaletou tradici, koná se už od roku 1994 a nejen v Británii se těší velké oblibě. Jakmile má váš výrobek označení Great Taste, nebudete mít o zákazníky nouzi. Černobílé logo soutěže je jakousi pečetí kvality. Jak říkají i porotci soutěže, v případě oceněných produktů „víte, že výrobek prošel přísným testováním, takže víte, že naplní vaše očekávání“. Letošní testování probíhalo 75 dní a přihlášené produkty hodnotilo 500 expertů, od nichž v závěru mohou dostat 3 druhy medailí s jednou až třemi hvězdami. Slavnostní večeře, během které jsou tradičně vyhlašovány výsledky, letos proběhla 11. září.

Šípek s vanilkou

Šípky u nás rostou na každé mezi, a tak není divu, že u nás mají i zpracované šípky dlouhou tradici i v lidovém léčitelství. „Šípky, plody to plané růže, jež jsou pravým požehnáním pro kraje severní, kde je zima skoupá na čerstvou stravu rostlinnou,“ píše se ve starých knihách o české lidové stravě. Krásně vybarvená šípková pomazánka od Paní Marmelády z Prachatic má podle porotců „nádhernou hedvábnou texturu a přináší nesčetné množství chutí“. Vanilka šípku propůjčuje krémovost a nasládlé aroma, džem je zkrátka „velmi dobře vyvážený, nepříliš sladký a se správným množstvím kyselosti, což nabízí ten správný kontrast“.

Džemy a nakládané okurky Jozefíny Růžičkové opět dobývají svět

Porotci rovněž navrhovali vmíchat lžíci do omáčky z červeného vína. „Nečekejte klasický pevný džem, šípky mají krémovější konzistenci,“ dodává Jozefína Růžičková.

Borůvka s bezinkami a vanilkou

Kdekoho asi jako první napadne, že se modré borůvky s černými bezinkami musí prostě kamarádit? Je to pravda. Bezinky se i v lidové kuchyni používaly při podobných příležitostech jako borůvky – vaří se z nich povidla nebo ovocné omáčky k tvarohovým knedlíkům. V této marmeládě se jejich skvělé vlastnosti potkávají a hodnotitelé mezinárodní soutěže to ocenili. Doslova o něm napsali, že se jedná i „sytě zbarvenou, aromatickou zavařeninu“, jejíž chuť se „jemně se rozlévá v dokonalé rovnováze sladkosti a kyselosti“. Navzdory tomu, že v české kuchyni džemy paří spíš do sladké kuchyně, porotci borůvku s bezinkou a vanilkou doporučují k tučnějším, chuťově bohatým masům jako je kachna nebo vepřové.

Jozefína Růžičková je původní profesí ekonomka a mnoho let strávila v korporátní kanceláři. Pak se ale rozhodla pro radikální změnu a odstěhovala se na Šumavu, aby, dle jejích slov s přírodou za zády, mohla vařit kvalitní marmelády. Klíč k úspěchu svých výrobků vidí hlavně v kvalitě vstupních surovin, poctivosti při zpracování i odvaze experimentovat s chutěmi a jejich kombinacemi.