Paní Heinrichová pracovala jako vychovatelka v mateřské školce. "Měla jsem ráda práci s malými dětmi, vzpomínám na malou Evičku, ta na mě doslova visela. Paní ředitelka byla moje kamarádka, ale hodně kouřila, to jsem jí často rozmlouvala," vypráví oslavenkyně.

Posledních šest let žije paní Heinrichová v Domovince na Jiráskově nábřeží v Písku. Na svůj život vzpomíná jen hezky. "Nemůžu si stěžovat na nic, měla jsem pestrý život. Hodně jsem jezdila po výletech, chodila do kina, letadlem jsem letěla a milovala jsem hlavně procházky v přírodě na chatě," vzpomíná na zážitky paní Marie a chválí si svůj současný domov. "Jsou tady všichni na nás moc hodní. Já si myslím pořád, že jsem jaká jsem, když jsem ještě chodila na procházky na chatě. Strašně moc to uteklo. Mám na pokoji hodnou paní, s ní si povídáme a jezdíme i ven."

Paní Heinrichová je miláčkem domova, neustále si prozpěvuje a je poslem dobré nálady. "Je moc hodná, pohodářka a hlavně optimistická. Baví ji kosmetický den, když ji někdo krášlí nebo natáčí vlasy, ráda se prohlíží v zrcadle a miluje červenou barvu," říká vrchní sestra Eva Bočanová Brůhová.

Personál Domovinky uspořádal pro paní Heinrichovou velkou narozeninovou oslavu s dortem a balónky. Jako překvapení se všichni zaměstnanci domova pro seniory oblékli do červené, kterou má jubilantka tolik ráda.